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Во Владивостоке взяткодатель-неудачник осужден на год колонии
Он просто хотел помочь своему земляку, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Действуя в интересах своего земляка фигурант дела попросил старшего оперуполномоченного сотрудника УМВД России, который работает в отделе противодействия коррупции, не привлекать к административной ответственности своего соотечественника, сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.
«Фигурант дела предложил полицейскому 12 тысяч рублей. Однако довести свой преступный умысел до конца взяткодатель не смог, так как его действия были пресечены должностным лицом, которого он пытался подкупить», - рассказали в надзорном ведомстве.
В октябре, Советский районный суд г. Владивостока вынесен приговор гр-ну М., который осужден за покушение на дачу взятки должностному лицу. Суд признал подсудимого виновным в совершении указанного преступления коррупционной направленности, приговорив его за содеянное к 1 году лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
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