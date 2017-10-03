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Во Владивостоке участницу ОПГ приговорили к 3,5 годам колонии

03 Октября 2017, 15:30 | Владивосток

Преступная группа работала на авторынке «Зеленый угол», сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

Фигурантка являлась участницей организованной преступной группы, занимавшейся хищением денежных средств у иногородних граждан, прибывших на рынок «Зеленый угол» в г. Владивостоке для покупки автомобилей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

«Преступная группа была создана местным жителем с целью получения незаконного дохода путем обмана иногородних граждан. В ее состав также вошли не менее 9 человек. Участники группы представлялись своим жертвам работниками администрации авторынка либо сотрудниками фирмы, занимающейся продажей автомобилей. Они предлагали приобрести автомобиль на выгодных условиях, демонстрируя подготовленный заранее каталог иномарок», - рассказали в пресс-службе ведомства.

После демонстрации каталога покупателю участники предлагали купить скидочную карту на приобретения автомобиля. Заинтересовавшиеся покупатели при приобретении карты попадали в преступную схему, так как к процессу продажи карты оперативно подключались остальные члены преступной группы. Они выполняли роли других покупателей, тем самым создавая искусственный спрос на получение скидочной карты.

«Вовлеченные в так называемые «стихийные лжеторги» потерпевшие всегда проигрывали, так как второй участник – один из членов группы, вносил большую сумму, чем добросовестный покупатель. Завладев денежными средствами жертвы, «представители администрации авторынка» скрывались с места происшествия», - отметили в надзорном ведомстве.

Всего злоумышленникам удалось обмануть порядка 25 потерпевших, причинив ущерб на общую сумму свыше 11 млн рублей. Деятельность преступной группы была пресечена в 2016 году.

По сообщениям ведомства, с фигуранткой по настоящему делу было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Уголовное дело по ее обвинению рассмотрено в особом порядке.

Суд признал подсудимую виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, мошенничество, совершенное организованной группой, назначил ей за содеянное 3 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Уголовное дело в отношении остальных 8 участников преступной группы, включая ее организатора, выделено в отдельное производство и находится на стадии предварительного расследования.

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Теги: авторынок  продажа  мошенничество  авто 



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