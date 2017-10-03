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Николаев увидел вину Пушкарева
Со второй попытки краевой арбитраж согласился с доводами антимонопольной службы
Тянущиеся с 2015 года арбитражные процессы, где администрация Владивостока, муниципальные предприятия и подконтрольные окружению Игоря ПУШКАРЕВА структуры пытаются оспорить решения Управления Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю, пошли по второму кругу. Повторное рассмотрение дела о возможном ограничении конкуренции в сфере автобусных пассажирских перевозок во Владивостоке уже дошло до апелляционной инстанции, а так называемое «дело «Востокцемента» уже во второй раз миновало этап рассмотрения в краевом арбитраже.
На неделе краевое УФАС поспешило отчитаться о своей победе в деле о возможном ограничении конкуренции при закупке инертных строительных материалов у ООО «Востокцемент» для нужд МУПВ «Дороги Владивостока». Однако, принимая во внимание сценарий процесса, связанного с автобусными перевозками, точку в деле «Востокцемента» ставить еще рано: следующим этапом наверняка станет подача проигравшей (на данном этапе) стороной апелляции в Пятый арбитражный апелляционный суд.
Как ранее сообщала деловая газета «Золотой Рог», на повторное рассмотрение дело о возможных нарушениях при закупках материалов МУПВ «Дороги Владивостока» у холдинга «Востокцемент» было направлено Арбитражным судом Дальневосточного округа еще 10 марта. Однако реально второй процесс в суде первой инстанции (АС Приморского края) начался только в конце августа, после замены судьи, ведущего дело.
По итогам серии заседаний 26 сентября судья Антон НИКОЛАЕВ вынес решение - полностью отказать в удовлетворении исковых требований ООО «Востокцемент». Таким образом, в силе остается вынесенное еще в июле 2015 года решение Приморского УФАС, которым администрация Владивостока, городское управление дорог и благоустройства, а также МУПВ «Дороги Владивостока» и ООО «Востокцемент» признаны нарушившими статью 16 федерального закона №135 «О защите конкуренции». В 2016-2017 годах содержащиеся в данном решении УФАС выводы, как считается, легли в основу уголовных дел, возбужденных в отношении Игоря и Андрея ПУШКАРЕВЫХ, а также Андрея ЛУШНИКОВА.
Вместе с тем решение, вынесенное 26 сентября АС Приморского края, может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Пятый арбитражный апелляционный суд, а также в Арбитражный суд Дальневосточного округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу - при условии, что оно было предметом рассмотрения апелляционной инстанции. Если брать за основу сценарий другого арбитражного процесса, в котором фигурирует Игорь Пушкарев, - связанного с пополнением муниципального автобусного парка и распределением маршрутов между МУПВ «ВПОПАТ №1» и коммерческими перевозчиками, такой вариант более чем вероятен.
Кстати, в «автобусном» деле очередной раунд судебного противостояния стартует уже на будущей неделе. 6 сентября администрация Владивостока направила апелляционную жалобу в суд вышестоящей инстанции на решение АС Приморского края, при повторном рассмотрении постановившего отменить ряд МПА, регулирующих сферу автобусных перевозок в столице Приморья. Позднее с аналогичными жалобами в апелляционную инстанцию обратились и другие стороны дела - «ВПОПАТ №1» и ООО «Флагман-авто». Рассмотрение дела продолжится в Пятом Арбитражном апелляционном суде 9 октября.
Андрей СЕРОВ, Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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