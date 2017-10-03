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Мэрия Владивостока пытается убедить суд, что ее никто не обворовывал

03 Октября 2017, 18:00 | Владивосток

В заведомо политизированном деле Пушкарева-Лушникова у обвинения явные проблемы с доказательной базой

26 сентября 2017 года Арбитражный суд Приморского края рассмотрел исковые требования Администрации города Владивостока и Управления дорог и благоустройства администрации города Владивостока о признании незаконным решения и недействительным предписания Управления Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю от 12 октября 2015 года по делу № 214/08-2014, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Администрация Владивостока не согласилась с решением Арбитражного суда Приморского края. В установленный законом срок власти города намерены обжаловать решение суда первой инстанции в Пятом арбитражном апелляционном суде.

Правовая позиция администрации города Владивостока в отношении обжалуемых актов регионального УФАС остаётся неизменной: все действия и решения органов местного самоуправления города Владивостока в сфере закупок материалов для нужд ремонта и строительства дорог производились в рамках действующего закона о защите конкуренции.

Уже сейчас ясно, что, что впереди множество апелляционных инстанций, арбитражный процесс может затянуться на ближайший год и вряд ли будет влиять на ход основного уголовного дела.

Тянущиеся с 2015 года арбитражные процессы, где администрация Владивостока, муниципальные предприятия и ряд частных структур пытаются оспорить решения Управления Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю, пошли по второму кругу. Повторное рассмотрение дела о возможном ограничении конкуренции в сфере автобусных пассажирских перевозок во Владивостоке уже дошло до апелляционной инстанции, а так называемое «дело «Востокцемента» уже во второй раз миновало этап рассмотрения в краевом арбитраже.

На неделе краевое УФАС поспешило отчитаться о своей «победе» в деле о возможном ограничении конкуренции при закупке инертных строительных материалов у ООО «Востокцемент» для нужд МУПВ «Дороги Владивостока». Однако, принимая во внимание сценарий процесса, связанного с автобусными перевозками, точку в деле «Востокцемента» ставить еще рано: следующим этапом наверняка станет подача проигравшей (на данном этапе) стороной апелляции в Пятый арбитражный апелляционный суд.

Как ранее сообщала деловая газета «Золотой Рог», на повторное рассмотрение дело о возможных нарушениях при закупках материалов МУП «Дороги Владивостока» у холдинга «Востокцемент» было направлено Арбитражным судом Дальневосточного округа еще 10 марта. Однако реально второй процесс в суде первой инстанции (АС Приморского края) начался только в конце августа, после замены судьи, ведущего дело. Причем, на смене судьи, по некоторым данным, настояла сторона обвинения.

По итогам серии заседаний 26 сентября «второй» судья Антон НИКОЛАЕВ и вынес решение - полностью отказать в удовлетворении исковых требований ООО «Востокцемент». Таким образом, в силе остается вынесенное еще в июле 2015 года решение приморского УФАС, которым администрация Владивостока, городское управление дорог и благоустройства, а также МУПВ «Дороги Владивостока» и ООО «Востокцемент» признаны нарушившими статью 16 федерального закона №135 «О защите конкуренции». В 2016-2017 годах содержащиеся в данном решении УФАС выводы, как считается, легли в основу уголовных дел, возбужденных в отношении Игоря и Андрея ПУШКАРЕВЫХ, а также Андрея ЛУШНИКОВА.

Вместе с тем, решение, вынесенное 26 сентября АС Приморского края, может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Пятый арбитражный апелляционный суд. А также в Арбитражный суд Дальневосточного округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу - при условии, что оно было предметом рассмотрения апелляционной инстанции. Опыт подсказывает, что такой вариант более чем вероятен.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: Пушкарев  иск  арбитражный суд  следственный комитет  конкуренция  суд  ФАС  приморский край  лушников 



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Комментарии

  • Псевдоним07:47, 03.10.2017#

    Интересно на сколько долго еще сможет проплачивать местные СМИ Игорь Пушкарев и когда уже отожмут ВОСТОКЦЕМЕНТ. . . Явно спонсор всех этих жалостливых и сопливых статей про брата

  • Псевдоним07:48, 03.10.2017#

    Интересно на сколько долго еще сможет проплачивать местные СМИ Игорь Пушкарев и когда уже отожмут ВОСТОКЦЕМЕНТ. . . Явно спонсор всех этих жалостливых и сопливых статей про брата

  • Псевдоним07:48, 03.10.2017#

    Интересно на сколько долго еще сможет проплачивать местные СМИ Игорь Пушкарев и когда уже отожмут ВОСТОКЦЕМЕНТ. . . Явно спонсор всех этих жалостливых и сопливых статей про брата

  • Имярек08:51, 03.10.2017#

    Интересно, на сколько долго миклухинские структуры будут мониторить местные СМИ и вливать в комментариях фекалии, порочащие Востокцемент и Пушкарева!?. . . Хочется верить, что хозяину их недолго осталось картавить на приморской земле.

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