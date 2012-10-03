Кафе китайской кухни в центре Владивостока оштрафовано на 100 тысяч рублей

ВЛАДИВОСТОК, 3 октября, ZRPRESS. Кафе китайской кухни «Ресничный лес» выплатит 100 тысяч рублей штрафа за несоблюдение санитарных норм.

Пятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции, который привлек ООО «Ресничный лес» к административной ответственности за нарушение санитарных правил при организации общественного питания.

Как следует из материалов дела, в мае 2012 года сотрудниками Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю была проведена плановая выездная проверка деятельности ООО «Ресничный лес». В ходе мероприятия были выявлены многочисленные нарушения обществом санитарно-эпидемиологических норм, среди которых: не организован лабораторный контроль воды и готовых блюд, не осуществляется входной контроль поступающего сырья и пищевых продуктов, не соблюдаются условия обработки сырых овощей и зелени, не проводится дезинфекция столовой посуды в конце рабочего дня и др. Материалы возбужденного административного дела были направлены Управлением в Арбитражный суд Приморского края для привлечения кафе к ответственности.

Решением от 26 июля 2012 года ООО «Ресничный лес» было привлечено к административной ответственности по части 1 статьи 14.43 КоАП РФ в виде штрафа в размере 100 000 рублей. Пятый арбитражный апелляционный суд, рассмотрев жалобу заявителя, не нашел оснований для отмены вынесенного решения и оставил его в силе, сообщает Марина Кратанчук, главный специалист по связям с общественностью и СМИ Пятого арбитражного апелляционного суда.