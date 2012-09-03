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Во Владивостоке незаконно изготавливали "хрустальное мясо"
ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября, ZRPRESS. Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции краевой полиции пресечены вылов и переработка морских деликатесов, организованные с грубейшими санитарными нарушениями. «Хрустальное мясо» готовилось на экспорт в Китай.
Мероприятия, которые организовали оперативники отдела по борьбе с преступлениями в рыбной отрасли совместно с заинтересованными ведомствами, проводились в районе полуострова Де-Фриз в пригороде Владивостока. Полицейскими установлено, что компания, вышедшая на промысел медуз, нарушила ряд требований и норм заготовки, хранения и переработки деликатеса. Эти обитатели моря ценятся как кулинарный шедевр в Китае, Японии и Корее.
Известно, что коммерсанты из Уссурийска решили организовать поставку деликатеса из Приморского края на столы иностранных гурманов. Предприниматели получили разрешительные документы на добычу биологических ресурсов и назначили бригадира, в обязанности которого вменили привлечение рабочей силы для постановки экспортного производства съедобных медуз на поток. Желание присоединиться к бизнесу изъявили 20 жителей поселка Тавричанка.
На собственных лодках рыбаки вышли в море и, вооружившись сачками, начали охоту на медуз. Улов сдавали предпринимателям по 9 рублей за килограмм. На первый взгляд, деньги небольшие. Однако, если учесть, что вес каждой медузы может доходить до 10 килограммов, дело оказалось прибыльным.
Переработка морских деликатесов велась на берегу. О соблюдении технологических требований к переработке медузы и тем более о соблюдении санитарных норм речи не шло: процесс осуществлялся с помощью подручных средств. Пойманные медузы нарезали на части, после чего помещали в емкость с пресной водой. Многочисленные разводы мутной жидкости и разбросанные гниющие рыбные отходы не утилизировались. Фасованная продукция сопровождалась специфическими запахами. Полуфабрикаты грузили в машины, после чего вывозили на дальнейшую переработку в цех.
Сотрудники полиции в отношении коммерсантов возбудили ряд административных производств за нарушение правил добычи водных биологических ресурсов, хранения и переработки продукции животного происхождения, несоблюдение санитарных норм и правил.
По всем фактам выявленных нарушений проводятся разбирательства.
«Золотой Рог».
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