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"Двойной" пожар обеспечил бессонную ночь жителям улицы Амурской во Владивостоке
В ночь со 2 на 3 августа во Владивостоке в здании по улице Амурская 27 произошел пожар. На третьем этаже девятиэтажного дома горела пластмассовая банка. Звонок поступил в службу 101 в 01:03. В считанные минуты данное возгорание было ликвидировано, - сообщил корреспондент «ЗР» с места событий.
Но не прошло и 10 минут после отъезда спасателей, как жители дома вновь заподозрили неладное: дым новым залпом валил из оконных проемов лестничных клеток третьего и четвертого этажей. Как рассказали «ЗР» жители дома, дым распространялся с такой скоростью, что находится в квартирах жителям нижних этажей было просто невыносимо. При первой возможности они сразу выбежали на улицу, проживающие же на верхних этажах люди были вынуждены спасаться от задымления на балконах.
По информации ведомства основные очаги возгорания были зафиксированы на первом, втором и третьем этажах. На этот раз горели деревянные ящики.
По основной версии причиной пожара может быть поджог. Сами жители подозревают в случившемся соседа, который, по их мнению, мог быть причастен к этому. Как рассказали «ЗР» очевидцы, вечером накануне пожара, компания молодых людей, среди которых находился подозреваемый, распивала спиртные напитки как раз на лестничной клетке одного из нижних этажей. Но вот что именно могло послужить причиной возможного поджога пока не известно.
По второму случаю в 1:34 поступило сообщение, в 01:41 прибыли пожарные. Как сообщили «ЗР» в главном управлении МЧС по Приморскому краю, из-за сильного задымления было принято решение задействовать звенья Газодымозащитной службы. В 01:59 пожар был локализован, а в 02:05 полностью ликвидирован. Общая площадь пожара составила 3,5 кв. м.
Марина ШЕСТАКОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Фото автора.
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