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Следователь: мэр Владивостока выводит деньги за границу

03 Июня 2016, 11:48 | Владивосток

Защита обжалует решение Басманного суда Москвы, который санкционировал арест мэра Владивостока Игоря Пушкарева, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Высоцкий.

"Я подам жалобу в Мосгорсуд", — сказал адвокат. Он настаивает на домашнем аресте или на залоге в размере 10 миллионов рублей.

По мнению адвоката, обвинение основано на домыслах. "На сегодняшний день никому ущерб не причинен, "Востокцемент" никакие требования к администрации города не заявлял и не планирует их заявлять", — добавил Высоцкий.

"Мой подзащитный мне часто говорил: я хочу, чтобы я в глазах владивостокцев остался хорошим мэром", — отметил адвокат.

Ранее следователь заявил в Басманном суде, что мэр Владивостока Игорь Пушкарев переводит денежные средства за границу. "Со счетов компаний, принадлежащих близким родственникам Пушкарева, денежные средства переводятся на счета компаний, расположенных за границей", — заявил следователь. Он отметил, что у мэра есть активы за границей. Басманный суд Москвы санкционировал арест Пушкарева до 31 июля.

Пушкарев обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе. ФСБ РФ оценила ущерб от незаконной деятельности Пушкарева более чем в 160 миллионов рублей. По версии следствия, в 2009–2014 годах Пушкарев "из корыстной и иной личной заинтересованности" организовал приобретение "Дорогами Владивостока" у группы компаний "Востокцемент" (контролируется его родственниками) большого объема строительных материалов, пишет РИА Новости.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: РИА "Новости"
Теги: коррупция  адвокаты  Пушкарев  мэр  суд  Востокцемент  арест  владивосток 



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Комментарии

  • Псевдоним17:20, 03.06.2016#

    "я хочу, чтобы я в глазах владивостокцев остался хорошим мэром" - ну это только если сам себе харакири сделает.

  • бетономешалка03:11, 05.06.2016#

    Вот так патриот. Деньги за границу выводит.

  • Псевдоним01:42, 04.06.2016#

    Делиться надо было как Дарькин, на нял частный самолет , загрузил чемоданы с налом, закатили его в каляске в самолет и через тдесять дней вернулся счастливым и здоровым, а за это в благодарность позволили его жене артистке, театра замухрышки зараотать 500 мил дол и ни кто его и его жену не сажает.

  • Второй фронт20:18, 04.06.2016#

    А жена турыста не в той же шахте работает с Белобровой, что зарабатывает больше мужа?

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј19:16, 04.06.2016#

    Любим, помним . . . .

  • Nim19:31, 04.06.2016#

    Что ж, так и запомним: "Ну и хорош же был этот мэр. . . "

  • Мария19:44, 04.06.2016#

    Игорь Сергеевич , мы вас уважаем , любим и ждем и верим только вам .

  • Народ19:46, 04.06.2016#

    Самый лучший МЭР нашего города . Спасибо вам за вашу работу мы вас ждем

  • С Тихой12:32, 05.06.2016#

    Да да, любим помним скорбим. Очень запомнился горожанам мэровский асфальт, который исчезал с первыми каплями дождя, навсегда запомнятся точечные застройки, и сколько интересно этому мэру откатили за место под убогий домик с видом на токаревку, который прям возле заправки, таких мэров надо как в Китае, на площадь и в затылок!

  • Татьяна19:53, 04.06.2016#

    Да , вообще разве можно так . Обращаться с нашим Мэром , который 8 лет правил нашем городом . С иго приходом город приоброзился и он пришел в город не нищем и славу богу богатым человеком , работал а не воровал да убивал. спасибо вам Игорь Сергеевич

  • Семён12:37, 05.06.2016#

    вся эта возня вызывает у меня противоречивые чувства. С одной стороны косяки у него присутствуют, но с другой стороны, все знают как воруют миллиардами и как с гуся вода, никаких посадок, даже бабки не возращают, а тут вдруг нате. 2 года думали делать предъяву или нет. Прям явно видна постанова.

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