Следователь: мэр Владивостока выводит деньги за границу

Защита обжалует решение Басманного суда Москвы, который санкционировал арест мэра Владивостока Игоря Пушкарева, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Высоцкий.

"Я подам жалобу в Мосгорсуд", — сказал адвокат. Он настаивает на домашнем аресте или на залоге в размере 10 миллионов рублей.

По мнению адвоката, обвинение основано на домыслах. "На сегодняшний день никому ущерб не причинен, "Востокцемент" никакие требования к администрации города не заявлял и не планирует их заявлять", — добавил Высоцкий.

"Мой подзащитный мне часто говорил: я хочу, чтобы я в глазах владивостокцев остался хорошим мэром", — отметил адвокат.

Ранее следователь заявил в Басманном суде, что мэр Владивостока Игорь Пушкарев переводит денежные средства за границу. "Со счетов компаний, принадлежащих близким родственникам Пушкарева, денежные средства переводятся на счета компаний, расположенных за границей", — заявил следователь. Он отметил, что у мэра есть активы за границей. Басманный суд Москвы санкционировал арест Пушкарева до 31 июля.

Пушкарев обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе. ФСБ РФ оценила ущерб от незаконной деятельности Пушкарева более чем в 160 миллионов рублей. По версии следствия, в 2009–2014 годах Пушкарев "из корыстной и иной личной заинтересованности" организовал приобретение "Дорогами Владивостока" у группы компаний "Востокцемент" (контролируется его родственниками) большого объема строительных материалов, пишет РИА Новости.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.