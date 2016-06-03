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Следователь: мэр Владивостока выводит деньги за границу
Защита обжалует решение Басманного суда Москвы, который санкционировал арест мэра Владивостока Игоря Пушкарева, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Высоцкий.
"Я подам жалобу в Мосгорсуд", — сказал адвокат. Он настаивает на домашнем аресте или на залоге в размере 10 миллионов рублей.
По мнению адвоката, обвинение основано на домыслах. "На сегодняшний день никому ущерб не причинен, "Востокцемент" никакие требования к администрации города не заявлял и не планирует их заявлять", — добавил Высоцкий.
"Мой подзащитный мне часто говорил: я хочу, чтобы я в глазах владивостокцев остался хорошим мэром", — отметил адвокат.
Ранее следователь заявил в Басманном суде, что мэр Владивостока Игорь Пушкарев переводит денежные средства за границу. "Со счетов компаний, принадлежащих близким родственникам Пушкарева, денежные средства переводятся на счета компаний, расположенных за границей", — заявил следователь. Он отметил, что у мэра есть активы за границей. Басманный суд Москвы санкционировал арест Пушкарева до 31 июля.
Пушкарев обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе. ФСБ РФ оценила ущерб от незаконной деятельности Пушкарева более чем в 160 миллионов рублей. По версии следствия, в 2009–2014 годах Пушкарев "из корыстной и иной личной заинтересованности" организовал приобретение "Дорогами Владивостока" у группы компаний "Востокцемент" (контролируется его родственниками) большого объема строительных материалов, пишет РИА Новости.
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Комментарии
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Псевдоним01:42, 04.06.2016#
Делиться надо было как Дарькин, на нял частный самолет , загрузил чемоданы с налом, закатили его в каляске в самолет и через тдесять дней вернулся счастливым и здоровым, а за это в благодарность позволили его жене артистке, театра замухрышки зараотать 500 мил дол и ни кто его и его жену не сажает.
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С Тихой12:32, 05.06.2016#
Да да, любим помним скорбим. Очень запомнился горожанам мэровский асфальт, который исчезал с первыми каплями дождя, навсегда запомнятся точечные застройки, и сколько интересно этому мэру откатили за место под убогий домик с видом на токаревку, который прям возле заправки, таких мэров надо как в Китае, на площадь и в затылок!
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Семён12:37, 05.06.2016#
вся эта возня вызывает у меня противоречивые чувства. С одной стороны косяки у него присутствуют, но с другой стороны, все знают как воруют миллиардами и как с гуся вода, никаких посадок, даже бабки не возращают, а тут вдруг нате. 2 года думали делать предъяву или нет. Прям явно видна постанова.
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"я хочу, чтобы я в глазах владивостокцев остался хорошим мэром" - ну это только если сам себе харакири сделает.