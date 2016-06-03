Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Басманный суд Москвы арестовал главу Владивостока Игоря Пушкарева
Адвокаты также предлагали ограничить градоначальника домашним арестом на московской квартире
Басманный суд Москвы санкционировал арест до 31 июля мэра Владивостока Игоря ПУШКАРЕВА и директора муниципального предприятия «Дороги Владивостока» Андрея ЛУШНИКОВА. При этом суд отказал защите Игоря Пушкарева в залоге в 10 млн рублей или более, или домашнем аресте на московской квартире, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Защита мэра Владивостока уже заявила, что намерена обжаловать его заключение под арест. «Я согласился бы с сегодняшним решением суда в том случае, если бы Пушкарев представлял какую-то общественную опасность, и вменяемые ему действия были бы общественно опасными, а это не так, и следствием этого доказано не было. Я как защитник рассчитывал на нечто иное. Если трактовать закон, как это делает Верховный суд, то ему должна была быть избрана не связанная с лишением свободы мера пресечения. В течение трех дней я подам апелляцию», - заявил адвокат Александр ВЫСОЦКИЙ.
Ранее официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Владимир МАРКИН сообщил, что следователи предъявили мэру Владивостока Игорю Пушкареву обвинение в злоупотреблении полномочиями и коммерческом подкупе (ч. 3 ст. 285 УК РФ, ч. 2 ст. 204 УК РФ), его соучастник Андрей Лушников (ч. 3 ст. 204 УК РФ) обвиняется в коммерческом подкупе.
1 июня в СКР сообщили о задержании Игоря Пушкарева и Андрея Лушникова в рамках расследования уголовного дела. По версии следствия, в 2009-2014 годах Игорь Пушкарев, злоупотребляя должностными полномочиями, организовал приобретение МУПВ «Дороги Владивостока» строительных материалов у группы компаний «Востокцемент», которую контролируют близкие родственники мэра, в то время как учредителем и собственником имущества «Дорог Владивостока» является администрация города.
При этом стройматериалы приобретались по завышенным ценам, за что лично Игорь Пушкарев получил не менее 45 млн рублей, считает следствие.
По сведениям СКР, данные действия причинили ущерб муниципальному предприятию «Дороги Владивостока» на сумму 158 млн рублей и образования ее кредиторской задолженности в сумме более 800 млн рублей.
Кроме того, по версии следствия, в 2012-2014 годах Игорь Пушкарев передал Андрею Лушникову деньги в сумме не менее 1,4 млн рублей в качестве коммерческого подкупа за то, чтобы муниципальное предприятие покупало стройматериалы именно у группы компаний «Востокцемент» при исполнении контрактов по ремонту и содержанию городских дорог.
Юрий РОГОВ. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
Новости тематики
- В "Мерседесе", который хозяин собрался отправлять в Южную Корею, нашли кое-что уникальное
- Владивостокские таможенники задержали большую партию мыльных пузырей
- Футболки с символикой Чемпионата мира по футболу 2018 задержали владивостокские таможенники
- Игорь Пушкарев: "Совесть моя чиста, ребячливо полагал я…"
- Игорь Пушкарев: "Процесс всё больше напоминает инквизицию"
- Экс-мэр Владивостока показал пошагово, как фабрикуются уголовные дела
- Игорь Пушкарев: Здесь за каждое движение приходится платить
- Игоря Пушкарёва похвалили за то, что он "строен и подтянут"
- Игорь Пушкарёв нашел в своем уголовном деле массу документов, не относящихся к делу
- Доллары из Приморья вывозят мешками
Новости раздела
- В "Мерседесе", который хозяин собрался отправлять в Южную Корею, нашли кое-что уникальное
- Владивостокские таможенники задержали большую партию мыльных пузырей
- Футболки с символикой Чемпионата мира по футболу 2018 задержали владивостокские таможенники
- Игорь Пушкарев: "Совесть моя чиста, ребячливо полагал я…"
- Игорь Пушкарев: "Процесс всё больше напоминает инквизицию"
- Экс-мэр Владивостока показал пошагово, как фабрикуются уголовные дела
- Игорь Пушкарев: Здесь за каждое движение приходится платить
- Игоря Пушкарёва похвалили за то, что он "строен и подтянут"
- Во Владивостоке целый микрорайон уже много часов сидит без электричества
- Игорь Пушкарёв нашел в своем уголовном деле массу документов, не относящихся к делу
Комментарии
-
-
-
-
Житель16:43, 03.06.2016#
Вор должен сидеть! Заслуги мера - жители и гости города ездят по убитым дорогам, ходят по убитым тротуарам и лестницам, не имеют возможности припарковаться, зимой ломают ноги и бьют машины на нечищенных дорогах, стоят часами в очередях в поликлиниках, детей водят в группы по 30 человек (так рекламируемых садах), в центре города хрен найдёшь нормальный общественный туалет (био отстойники не в счёт), на церковь рядом с центральной площадью вообще навалил, все построенные и то не из-за великих побед мини скверы разваливаются, понатыканые во дворах дешманские детские горки гниют, если что-то и сделано, то на цент, а не на доллар, как указано в отчётах, короче это не работа, это тяп ляп, да ещё и с приворовкой!
-
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- "Веркеенко оказался единственным мужиком в приморской власти"
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Названа зарплата, которая позволит причислять себя в Приморье к среднему классу
- "Единая Россия" категорически отказалась поддержать референдум по пенсионной реформе
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Люди кипели от возмущения"
- Смертельная реформа
Игорек, схуднет хоть немного!