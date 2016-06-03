Басманный суд Москвы арестовал главу Владивостока Игоря Пушкарева

Адвокаты также предлагали ограничить градоначальника домашним арестом на московской квартире

Басманный суд Москвы санкционировал арест до 31 июля мэра Владивостока Игоря ПУШКАРЕВА и директора муниципального предприятия «Дороги Владивостока» Андрея ЛУШНИКОВА. При этом суд отказал защите Игоря Пушкарева в залоге в 10 млн рублей или более, или домашнем аресте на московской квартире, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Защита мэра Владивостока уже заявила, что намерена обжаловать его заключение под арест. «Я согласился бы с сегодняшним решением суда в том случае, если бы Пушкарев представлял какую-то общественную опасность, и вменяемые ему действия были бы общественно опасными, а это не так, и следствием этого доказано не было. Я как защитник рассчитывал на нечто иное. Если трактовать закон, как это делает Верховный суд, то ему должна была быть избрана не связанная с лишением свободы мера пресечения. В течение трех дней я подам апелляцию», - заявил адвокат Александр ВЫСОЦКИЙ.

Ранее официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Владимир МАРКИН сообщил, что следователи предъявили мэру Владивостока Игорю Пушкареву обвинение в злоупотреблении полномочиями и коммерческом подкупе (ч. 3 ст. 285 УК РФ, ч. 2 ст. 204 УК РФ), его соучастник Андрей Лушников (ч. 3 ст. 204 УК РФ) обвиняется в коммерческом подкупе.

1 июня в СКР сообщили о задержании Игоря Пушкарева и Андрея Лушникова в рамках расследования уголовного дела. По версии следствия, в 2009-2014 годах Игорь Пушкарев, злоупотребляя должностными полномочиями, организовал приобретение МУПВ «Дороги Владивостока» строительных материалов у группы компаний «Востокцемент», которую контролируют близкие родственники мэра, в то время как учредителем и собственником имущества «Дорог Владивостока» является администрация города.

При этом стройматериалы приобретались по завышенным ценам, за что лично Игорь Пушкарев получил не менее 45 млн рублей, считает следствие.

По сведениям СКР, данные действия причинили ущерб муниципальному предприятию «Дороги Владивостока» на сумму 158 млн рублей и образования ее кредиторской задолженности в сумме более 800 млн рублей.

Кроме того, по версии следствия, в 2012-2014 годах Игорь Пушкарев передал Андрею Лушникову деньги в сумме не менее 1,4 млн рублей в качестве коммерческого подкупа за то, чтобы муниципальное предприятие покупало стройматериалы именно у группы компаний «Востокцемент» при исполнении контрактов по ремонту и содержанию городских дорог.

Юрий РОГОВ. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток