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Саммит АТЭС - 2012
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Приемная прокуратуры появится на острове Русском

03 Июня 2011, 03:01 | Владивосток

Прокурор Приморского края Юрий Хохлов в среду распорядился создать на острове Русском во Владивостоке общественную приемную для получения оперативной информации о нарушениях закона при строительстве объектов саммита АТЭС-2012, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора региона Елена Телегина.

Саммит стран АТЭС пройдет в России на Дальнем Востоке 8-9 сентября 2012 года. Большая часть объектов саммита будет построена на острове Русский. Основными объектами являются мост через бухту Золотой Рог и мост на остров Русский, а также Дальневосточный федеральный университет.

"Распоряжение об организации на острове Русском постоянно действующей общественной приемной прокуратуры края стало одним из итогов заседания, которое прошло в генеральной прокуратуре РФ в минувшую пятницу. Ожидается, что создание приемной позволить оперативно получать информацию о нарушениях закона при возведении объектов саммита, в том числе о несоблюдении трудовых прав строителей", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, также в общественную приемную смогут обращаться и местные жители, чьи права и свободы были нарушены.

"Кроме того, по итогам заседания приняты и другие решения, направленные на обеспечение законности при расходовании бюджетных денег, выделяемых на подготовку к проведению саммита АТЭС, а также повышение эффективности взаимодействия правоохранительных и контролирующих органов", - отметила собеседница.

Ранее сообщалось, 20 мая на острове Русский произошла массовая драка между турецкими и китайскими рабочими, занятыми на строительстве Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). До этого крупная потасовка на острове произошла в начале февраля 2011 года между вьетнамскими и корейскими строителями.

Кроме того, прокуратура края неоднократно проверяла информацию о задержках выплаты зарплаты строителям объектов саммита АТЭС на острове Русский. В феврале этого года компания, вовремя не выплачивавшая зарплату рабочим, отстранена от работ и лишена аккредитации госзаказчика. Осенью 2010 года около 250 китайских строителей, трудоустроенные в этой компании, из-за задержек зарплаты приостановили работу по строительству ДВФУ.

Автор: РИА "Новости"
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