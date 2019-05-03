Моряки на судне Дальневосточного морского пароходства погибли в результате несчастного случая

В настоящее время проводится расследование случившегося

Смерть двух членов экипажа российского судна «Василий Головнин» (принадлежит транспортной группе FESCO, созданной на базе ПАО «Дальневосточное морское пароходство»), наступила в результате несчастного случая.

Как сообщала газета «Золотой Рог», матрос и токарь дизель-электрохода скончались 25 апреля во время перехода судна из антарктической экспедиции в южноафриканский порт Кейптаун. Сначала они почувствовали себя плохо, судовой врач оказывал медицинскую помощь, однако спасти людей не удалось.

«По имеющейся у компании информации, смерть обоих моряков наступила в результате несчастного случая, не связанного с выполнением ими профессиональных обязанностей или погодными факторами. Информация о случившемся была своевременно передана в соответствующие государственные органы. В настоящее время проводится расследование, которое будет продолжено и после прибытия судна в порт Кейптаун в официально установленном береговом медицинском учреждении. Представители FESCO находятся в постоянном взаимодействии с дипломатическим представительством России в ЮАР», - пояснила компания.

«Василий Головнин» был задействован в доставке грузов для индийских научно-исследовательских станций в Антарктиде. В январе судно покинуло порт Кейптаун и направился в Антарктиду.

Досье газеты «Золотой Рог»: FESCO - один из крупнейших в России собственников и операторов портовой инфраструктуры с интегрированным железнодорожным и логистическим бизнесом, преимущественно сфокусированным на интермодальных перевозках контейнерных грузов. Группе принадлежат ПАО «Владивостокский морской торговый порт», железнодорожный оператор «Трансгарант», 75% минус 1 акция акций оператора фитинговых платформ «Русская тройка». В управлении FESCO находится порядка 40 тыс. контейнеров. Флот группы включает 22 транспортных судна. Находящийся под арестом Зиявудин МАГОМЕДОВ владеет 32,5% акций головной компании FESCO - ПАО «Дальневосточное морское пароходство».

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото FESCO