Игорь Пушкарёв нашел в своем уголовном деле массу документов, не относящихся к делу

По мнению защиты, обвинение намерено раздувает объем материалов, чтобы представить дело крупным и особо важным

Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарёв в соцсетях разместил очередной пост, в котором сообщил о том, что защита нашла в 120 томах уголовного дела большое количество документов, которые никакого отношения к процессу не имеют, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

"Из 120 томов дела нам зачитали 30. Читают всё подряд, а иногда одни и те же документы по несколько раз. Акт налоговой проверки МУПа прочитали три раза. Потому что эта проверка содержится в трёх томах дела. В один она попала при обыске МУПа, в другой в качестве материалов, направленных при проверке оперативниками в ФСБ, а в третий как камеральная проверка между МУПом и Востокцементом (к слову, никаких нарушений не выявлено).

Какое это к нам имеет отношение? Ведь нам не предъявляют неуплату налогов или другие налоговые нарушения. Но обвинение заявляет, что зачитывает то, что cчитает нужным. Тянут...

Много документов не имеющих силы, так как они натурально сфальсифицированы (например, основания для прослушки из ФСБ). Эти факты мы в письменном виде приобщаем к делу после каждого заседания. Реакции ноль.

А до сути еще далеко. А суть в чём, помните? Был ли ущерб? Всю эту «шелуху» следствие приобщило для создания видимости большой и кропотливой работы. Здесь и уставы, и выписки по счетам из банков, и акты проверок, рапорты о предполагаемых преступлениях, которые не подтвердились.

Неделю назад в СМИ написали об обращении главы Серпуховского района Москвы Александра Шестуна к президенту, в котором он придал огласке записи своих разговоров с начальником Управления «К» генерал-майором Иваном Ткачёвым и начальником управления президента по внутренней политике Яриным. В разговоре Ткачёв чётко и понятно говорит Шестуну об отлаженных силовых способах устранения руководителей городов и регионов. Одним из примеров прозвучал Владивосток. Шестуну угрожали расправиться с ним, с родными и близкими, если он не напишет заявление по собственному желанию.

Показательно, что за неделю никто даже не попытался опровергнуть этот факт. Значит так и было?!

Мы здесь. В тюрьме. И мы доказываем свою невиновность. Говорим о том, что наше дело сфабриковано и сфальсифицировано. И похоже, что Шестун это подтвердил.

Помните, как в известном фильме: - За сколько дней карету отремонтируешь? – За день сделаю. А за пять дней? – Если постараться, можно и за пять. А за десять? - Ну, ты барин задачки ставишь! За десять дней одному не справиться, помощник нужен….

Вот и у нас два прокурора изображают сложную и скрупулёзную работу. А дело выеденного яйца не стоит. Но теперь мы знаем, что обвинители отрабатывают команду"..

Напомним, очередное слушание по существу дела бывшего главы Владивостока Игоря Пушкарева, экс-руководителя МУПВ «Дороги Владивостока» Андрея Лушникова и ранее возглавлявшего компанию «Востокцемент» Андрея Пушкарёва состоялось в Тверском суде Москвы 23 апреля. После четырёхчасового заседания судья перенёс слушание на пятницу, 27 апреля. Как уже сообщалось, Тверской суд Москвы 18 апреля продлил арест Игоря Пушкарева и Андрея Лушникова еще на три месяца - до 26 июля 2018 года. На этот же период продлен и срок домашнего ареста брата экс-мэра Андрея Пушкарева. Напомним, что Игорь Пушкарев находится в СИЗО №1 Москвы «Матросская тишина» с июня 2016 года. За этот период ему и еще двум фигурантам дела многократно продлевали срок ареста.