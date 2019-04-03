Крупная коммунальная авария оставила часть Владивостока без отопления

Авария на теплотрассе, "унесшая" под землю Nissan во Владивостоке, доставила неудобства тысячам владивостокцев. Единая дежурная диспетчерская служба города Владивостока сообщила корреспонденту "Золотого Рога", что оключены от подачи горячего водоснабжения дома по проспекту Острякова, Океанскому проспекту, ул Некрасовской и ряд других. Ориентировочно, горячая вода вернется в дома потребителей после 00.00 по местному времени. В худшем случае - после устранения аварии.

Однако отключением воды дело не ограничилось. Через некоторое время жители микрорайона почуствовали в своих квартирах холод. Как выяснилось, вместе с горячей водой отключили и отопление. Конечно, слава Богу, сейчас не зима, да и у многих добрая часть комнатных батарей перекрыта ввиду необычно теплой весны (из-за чего люди не сразу почувствовали отсутствие теплоснабжения), однако чем ближе ночь, тем все холоднее становится. К утру при довольно низких ночных температурах квартиры горожан рискуют окончательно остыть.

Напомним, это произошло из-за аварии на теплотрассе в районе Океанского проспекта, между остановками общественного транспорта "Первая Речка" и "Некрасовская". Во Владивостоке в районе Океанского проспекта, 108а произошел провал асфальта прямо на проезжей части. Провал образовался под припаркованным в этом месте автомобилем Nissan, в следствие чего он провалился почти на половину в образовавшуюся брешь.