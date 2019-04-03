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Во Владивостоке устраняют крупную коммунальную аварию (Фото)

03 Апреля 2019, 19:31 | Владивосток

Коммунальные службы Владивостока ликвидируют аварию на теплотрассе, произошедшую на Океанском проспекте во Владивостоке. Работы идут полным ходом, территория огорожена, аварийная бригада вскрыла бетонные перекрытия, проводятся сварочные работы на месте порыва.

Напомним, сегодня во второй половине дня фонтан горячей воды и пара вырвался из-под земли, прорвав слой дорожного полотна. На месте порыва на момент происшествия находился припаркованный автомобиль "Ниссан". По словам очевидцев, в машине не было людей. В результате провала дороги автомобиль практически наполовину ушел под землю. На дороге мгновенно образовалась пробка.

На данный момент автомобиль "Ниссан", пострадавший в результате провала под землю, эвакуирован. Из-под провала асфальта до сих пор валит пар, проезжая часть усыпана камнями и щебнем. По словам специалистов аварийной службы города, произошел порыв горячей воды. Сейчас на месте происшествия находится ремонтная бригада в сопровождении машины ДПС. Аварийные службы устраняют последствия.

Из-за аварии несколько улиц в районе остались без горячей воды. Единая дежурная диспетчерская служба города Владивостока (тел. 222-23-33) сообщила корреспонденту "Золотого Рога", что оключены от подачи горячего водоснабжения дома по проспекту Острякова, Океанскому проспекту, ул Некрасовской и ряд других. Ориентировочно, горячая вода вернется в дома потребителей после 00.00 по местному времени. В худшем случае - после устранения аварии.

 
 

Мария КУЗОВЛЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото Газеты "Золотой Рог".

 

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Теги: МЧС  жкх  водоснабжение  дороги  авто  авария  ремонт  вода  транспорт  происшествие  владивосток  полиция 



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