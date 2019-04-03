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Авария, "унесшая" под землю Nissan, доставила неудобства тысячам владивостокцев (Фото)

03 Апреля 2019, 17:32 | Владивосток

Автомобилисты встали в пробке, а жители Владивостока в районе аварии остались без горячей воды

Без горячей воды остались жители Первореченского района Владивостока, сообщает газета "Золотой Рог".

Единая дежурная диспетчерская служба города Владивостока сообщила корреспонденту "Золотого Рога", что оключены от подачи горячего водоснабжения дома по проспекту Острякова, Океанскому проспекту, ул Некрасовской и ряд других. Ориентировочно, горячая вода вернется в дома потребителей после 00.00 по местному времени. В худшем случае - после устранения аварии.

Напомним, это произошло из-за аварии на теплотрассе в районе Океанского проспекта, между остановками общественного транспорта "Первая Речка" и "Некрасовская". Во Владивостоке  в районе Океанского проспекта, 108а произошел провал асфальта прямо на проезжей части. Провал образовался под припаркованным в этом месте автомобилем Nissan, в следствие чего он провалился почти на половину в образовавшуюся брешь.


 
Из-под провала асфальта валил пар, проезжая часть усыпана камнями и щебнем. По словам специалистов аварийной службы города, произошел порыв горячей воды. К месту аварии подъехали несколько полицейских машин. К месту происшествия оперативно выдвинулись аварийные службы. МЧС и ремонтные бригады устраняют последствия.

В районе происшествия сейчас огромная пробка, авто вынуждены ехать по одной полосе.

 
Телефон Единой дежурной диспетчерской службы города 222-23-33.
 

Мария КУЗОВЛЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото Газеты "Золотой Рог".

Автор: Соб. инф. | Мария Кузовлева
Теги: МЧС  жкх  водоснабжение  дороги  авто  авария  ремонт  вода  транспорт  происшествие  владивосток  полиция 



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