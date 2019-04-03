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На место провала дороги во Владивостоке прибыли сотрудники полиции (Фото)
03 Апреля 2019, 16:14 | Владивосток
Во Владивостоке в районе Океанского проспекта, 108а произошел провал асфальта прямо на проезжей части. Корреспондент "Золотого Рога" стал очевидцем происшествия.
Провал образовался прямо под припаркованным в этом месте автомобилем Nissan, в следствие чего он провалился почти на половину в образовавшуюся брешь. По словам очевидцев, в машине на момент происшествия никого не было. По всей видимости, сейчас владельцы провалившегося под землю авто оценивают масштабы ущерба.
Из-под провала асфальта валил пар, проезжая часть усыпана камнями и щебнем. По словам специалистов, произошел порыв горячей воды. К месту аварии подъехали несколько полицейских машин. К месту происшествия оперативно выдвинулись аварийные службы. МЧС и ремонтные бригады устраняют последствия.
В районе происшествия сейчас огромная пробка, авто вынуждены ехать по одной полосе.
Мария КУЗОВЛЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Автор: Мария Кузовлева
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Прекрасная новость для столицы ДВФО.