www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.16 р. 100 JPY: 58.41 р.
EUR: 73.17 р. 10 CNY: 97.15 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Происшествия
ЖКХ
Распечатать

На место провала дороги во Владивостоке прибыли сотрудники полиции (Фото)

03 Апреля 2019, 16:14 | Владивосток

Во Владивостоке  в районе Океанского проспекта, 108а произошел провал асфальта прямо на проезжей части. Корреспондент "Золотого Рога" стал очевидцем происшествия.

Провал образовался прямо под припаркованным в этом месте автомобилем Nissan, в следствие чего он провалился почти на половину в образовавшуюся брешь. По словам очевидцев, в машине на момент происшествия никого не было. По всей видимости, сейчас владельцы провалившегося под землю авто оценивают масштабы ущерба.

 
Из-под провала асфальта валил пар, проезжая часть усыпана камнями и щебнем. По словам специалистов, произошел порыв горячей воды. К месту аварии подъехали несколько полицейских машин. К месту происшествия оперативно выдвинулись аварийные службы. МЧС и ремонтные бригады устраняют последствия.

В районе происшествия сейчас огромная пробка, авто вынуждены ехать по одной полосе.


 
 

 

Мария КУЗОВЛЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Мария Кузовлева
Теги: транспорт  происшествие  авто  авария  ремонт  дороги  жкх  владивосток  полиция  МЧС 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Иванов Сергей Парфирьевич17:26, 03.04.2019#

    Прекрасная новость для столицы ДВФО.

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru