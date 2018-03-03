В скандальном криминальном деле, прогремевшем на весь мир, фигурирует Владивосток

Один из ведущих фигурантов скандальной истории выходец из Приморья

В деле о контролируемой поставке почти 400 кг кокаина из Аргентины в Россию появляются все новые детали, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Как выяснил РБК, ее предполагаемый организатор Андрей Ковальчук называл себя «куратором» дипломатов по линии спецслужб.

Чемоданы с кокаином

«Кокаиновый скандал» начался с того, что 22 февраля министр безопасности Аргентины Патриция Буллрич рассказала об обнаружении 389 кг наркотика на территории российского посольства в Буэнос-Айресе. Как следует из ее слов, в декабре 2016 года посол России Виктор Коронелли сообщил властям Аргентины о кокаине, найденном в подсобном помещении школы, расположенной на территории диппредставительства. После этого наркотик был тайно заменен на муку, чемоданы, в которых он хранился, снабдили GPS-передатчиками, и силовые структуры двух стран договорились о контролируемой поставке в Россию, чтобы раскрыть всю преступную цепочку.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова подтвердила данные о совместной спецоперации, при этом заявила, что вещество не могло быть отправлено в Россию дипломатической почтой.

Преступная группа, планировавшая поставку, состояла как минимум из шести человек, ее руководителем был бизнесмен Андрей Ковальчук, сообщало со ссылкой на источники в правоохранительных органах аргентинское издание Clarin. Ковальчук живет в Германии, занимается торговлей премиальными товарами (алкоголем, икрой, кофе и сигарами), уточняло издание. Разместить товар в школе ему помогли два сообщника - Али Абянов и Иван Близнюк. В аэропорт чемоданы доставил россиянин Александр Чикало. В Москве забирать груз пришли два гражданина России - Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов. Оба были задержаны с поличным, сообщил центр общественных связей ФСБ (в его сообщении речь идет о меньшем объеме наркотика - 362 кг).





В России возбуждено уголовное дело о контрабанде и незаконном обороте наркотиков, дело расследует следственный департамент МВД. В декабре 2017 года по этому делу были арестованы три человека - Абянов, Калмыков и Худжамов. Предполагаемый организатор группы Ковальчук объявлен в международный розыск по линии Интерпола, уточнили в ЦОС ФСБ. Уголовная полиция Германии подключилась к его поискам, сообщила РБК ее пресс-секретарь Марианна Фалаш.

Завхоз и «куратор»

Али Абянов работал завхозом в школе при посольстве России в Аргентине, там же учительницей работала его супруга, рассказал РБК Александр Костанянц, адвокат Абянова. Жена Абянова, в частности, преподавала в классе у дочери посла Виктора Коронелли, рассказал источник РБК в посольстве.

Примерно в 2011 году, еще работая в российском посольстве в Германии, Абянов познакомился с Ковальчуком. Абянов считал Ковальчука не бизнесменом, а высокопоставленным сотрудником спецслужб, который курировал дипломатов за рубежом, подчеркнул Костанянц. По его словам, Абьянов считал Ковальчука «чуть ли не генералом»: «Ковальчук вошел к нему в доверие, убеждал, что вхож в круг высокопоставленных дипломатов. У Абянова не было сомнений, что это порядочный силовик», - рассказал Костанянц.

Через несколько лет Абянова перевели в Аргентину. Периодически Ковальчук просил Абянова переслать ему какие-то вещи (при этом диппочта, по словам адвоката, не использовалась); взамен Ковальчук обещал позаботиться, что его зарубежная командировка будет продлена, рассказал Костанянц. Именно по просьбе Ковальчука завхоз оставил в подсобке школы 12 чемоданов, содержимым которых, как утверждает адвокат, Абянов никогда не интересовался. Во второй половине 2016 года у Абянова завершилась командировка, и он с женой уехал в Россию. Чемоданы остались в подсобном помещении, и о них Абянов предупредил нового завхоза: «Сказал, что за ними приедет Ковальчук, чтобы их забрать».

В материалах следствия Ковальчук называется «неким сотрудником посольства в ФРГ», но пока МВД «не раскрывает более точно его статус», указал адвокат. 26 февраля «Росбалт» сообщил, что Ковальчук ранее был сотрудником российского посольства в Германии. В МИДе и посольстве России в Германии эту информацию опровергли.

«Росбалт» приводит позицию Ковальчука, согласно которой он закупил в Аргентине партию кофе, сигар и коньяка, которую и должны были доставить в Москву. Кофе был заменен на кокаин без его вмешательства, утверждает бизнесмен.

Экс-председатель Координационного совета российских соотечественников Аргентины Леонардо Голованов заявил РБК, что Андрей Ковальчук представлял немецкую компанию Bossner Cigars. По данным немецкого реестра предприятий Unternehmensregister, компания Golden Mile GmbH, которая выступает под торговой маркой Bossner, зарегистрирована в марте 2000 года в Берлине. За прошедшие годы она сменила трех руководителей: с 2000 по 2005 год ей управлял Всеволод Гельман, затем до 2008 года Юрий Рентовых, с 2008 года компанию возглавляет Константин Лоскутников. В компании Golden Mile РБК отказались подтвердить или опровергнуть сведения о том, что Андрей Ковальчук работает в ней.

Два коммерсанта

Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов являлись сотрудниками российских коммерческих фирм, сообщал «Интерфакс». Калмыков, по данным СПАРК, возглавлял компанию «Центр правовых услуг», при этом в качестве основного вида деятельности у нее указана оптовая торговля чистящими средствами. Калмыков числился гендиректором этой компании до 17 января 2018 года (он был арестован месяцем ранее). Также он с 25 декабря 2015 года по 8 февраля 2017 года был гендиректором компании «Юрин», которая занимается оптовой торговлей.

Худжамов, по данным «Интерфакса», также работает в коммерческой компании. В системе СПАРК нет сведений о руководителях или владельцах организаций с таким именем.

Аргентинский полицейский

21 февраля в Аргентине были арестованы Иван Близнюк и Александр Чикало. РБК поговорил с несколькими знакомыми Чикало и Близнюка в России и Аргентине и изучил их профили в социальных сетях. Все собеседники РБК согласились рассказать о подозреваемых только на условиях анонимности.

Аргентинскому полицейскому Ивану Близнюку 35 лет. Гражданство Аргентины он получил в 18 лет, сообщает газета La Nacion. По данным издания, Близнюк владеет несколькими языками, свою профессиональную карьеру он построил в правоохранительных органах Аргентины. Знакомая Близнюка, проживающая в Буэнос-Айресе, рассказала РБК, что его работа много лет была связана с охраной посольства России в Буэнос-Айресе. РБК установил, что Близнюк дважды за последние годы проходил обучающие курсы в Московском университете МВД им. В.Я. Кикотя - в 2016 и 2017 годах. О том, что Близнюк проходил обучение на курсах в московском университете, также писала 23 февраля аргентинская газета La Nacion.

Опрошенные РБК знакомые фигурантов дела рассказывают, что Чикало и Близнюк были друзьями и регулярно посещали мероприятия, проводимые посольством России в Аргентине. Близнюк на информационном портале Аргентинской и Южноамериканской епархии Русской православной церкви назван представителем Фонда православных предпринимателей Буэнос-Айреса.

Чикало (он на центральном фото) родился во Владивостоке, там же в 1999 году окончил Морской государственный университет, рассказал РБК его знакомый по университету. Эта же информация содержится в профиле Чикало в сети LinkedIn. По словам собеседника РБК, Чикало уехал в Аргентину вслед за своими родителями, которые переехали туда в начале 2000-х. Там Чикало работал по специальности, обслуживал танкеры и нефтевозы, в частности состоя механиком в компании Ultrapetrol S.A, рассказал РБК другой собеседник, живущий в Аргентине. О том, что Чикало работал механиком, сообщала и аргентинская пресса.

В профиле Чикало в LinkedIn указано, что он с начала 2000-х годов работал в различных компаниях, которые занимаются поставками сырья. С января 2017 года, как следует из профиля Чикало, он работал старшим механиком в CA Group. Компания, как указано на ее сайте, занимается установкой и обслуживанием промышленных рефрижераторов. В компании не ответили на запрос РБК о том, работал ли в ней Чикало.

Около двух лет назад Чикало женился, рассказал его знакомый в Аргентине. Собеседники РБК назвали его простым и наивным человеком, который если и мог ввязаться в подобную историю, то только по недомыслию.

Спецборт

При контролируемой поставке кокаина в Россию использовался лайнер специального летного отряда «Россия», выяснил РБК. Бортовой номер самолета, который запечатлен на фотографиях и видео аргентинской жандармерии, совпадает с номером одного из бортов, обслуживающих первых лиц государства, - 96023. В конце 2016 года управляющий делами президента России Александр Колпаков в интервью ТАСС рассказал, что летный спецотряд ​в рамках обновления парка воздушных судов отечественными самолетами получил за год несколько самолетов, в том числе два Ил-96-300. Один из них имел этот номер.

6 декабря этот самолет прилетел в Буэнос-Айрес из Бразилии, следовало из данных ресурса russianplanes.net, который после публикации материала РБК был удален. Однако такие же данные приводятся на ресурсе Flightradar 24; кроме того, лайнер в декабре 2017 года заснял в аэропорту Буэнос-Айреса аргентинский блогер.

В Управделами президента отрицают участие спецборта в контролируемой поставке кокаина в Россию; официальный представитель органа Елена Крылова не исключила, что фотографии были смонтированы. В жандармерии Аргентины заявили РБК, что «опубликованный фотоматериал является официальным и он присутствует в материалах следствия».

Ранее британская газета The Telegraph писала об участии в операции самолета главы Совбеза Николая Патрушева, но в Совбезе это опровергали. «Росбалт» со ссылкой на Ковальчука пишет, что он нанял частный самолет для перевозки груза кофе в Россию.

По данным Flightradar 24, утром 26 февраля борт 96023 вылетел из Москвы в Бангкок. При этом 27 февраля Патрушев провел там заседание российско-таиландской рабочей группы по вопросам безопасности.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.