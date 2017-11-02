Директор владивостокской строительной компании признался в сокрытии налогов

Предприятие не выплатило порядка 10 млн рублей налогов, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Как сообщили в прокуратуре Приморского края, когда фигурант являлся генеральным директором ООО «Гидротехника», у предприятия образовалась задолженность по налогам в размере 9 млн 918 тыс. рублей. В результате этого на денежные расчетные счета общества были выставлены инкассовые поручения на списание в принудительном порядке поступивших денежных средств для взыскания недоимок.

«Не желая оплачивать указанные платежи, фигурант подписал письма-поручения в адрес завода, который должен был его компании денежные средства, о перечислении средств на расчетные счета иных, подконтрольных ему фирм», - рассказали в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

Добавим, что в результате таких действий были сокрыты от взыскания денежные средства на сумму почти 10 млн рублей. Вину в предъявленном обвинении фигурант признал полностью. В настоящее время ущерб, причиненный бюджетной системе, возмещен в полном объеме.

На сегодня уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.