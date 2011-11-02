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Во Владивостоке полицейские поймали извращенца, желавшего укрыться среди рабочих "стройки века"

02 Ноября 2011, 15:02 | Владивосток

В ходе спецмероприятий приморские и тюменские сыщики задержали опасного преступника, находившегося в федеральном розыске.

Востребованность в «дешевых» рабочих руках в Приморье велика, как никогда. Выходцы из стран СНГ требуются повсюду: трудовые мигранты в оранжевых жилетах делают Владивосток чище, граждане из республик бывшего Союза разной квалификации задействованы на стройках приближающегося саммита АТЭС-2012. На новых объектах работают более 28 тысяч специалистов из ближнего и дальнего зарубежья. В настоящее время не подвергается сомнению факт, что международная миграция является важным условием развития современного Приморья и будет оставаться таковым еще не одно десятилетие. Сюда все чаще приезжают в поисках работы, переселяются на постоянное место жительства.

Однако, по словам сотрудников полиции, среди приезжих попадаются и граждане с преступным прошлым. Прибывая в Приморье, последние не собираются менять свой образ жизни. Эффективно противостоят таким «криминальным мигрантам» приморские сотрудники органов внутренних дел, которые работают в тесном контакте с коллегами из других регионов и государств. Также помощь полицейским оказывают сотрудники других силовых ведомств и местные жители.

Взаимный обмен информацией всегда дает положительные результаты – полицейские задерживают преступников, числящихся в розыске. Один из них – 27-летний мужчина, которого сотрудники отдела по раскрытию преступлений, связанных с иностранными гражданами УМВД России по Приморскому краю, задержали совместно со своими коллегами из Тюменской области. Около полугода сибирские оперативники разыскивали гражданина Таджикистана за совершение развратных действий в отношении малолетнего ребенка. Преступление мужчина совершил в столице области, после чего пустился в бега. Понимая, что за тяжкое деяние его ждет суровое наказание, извращенец решил спрятаться в Приморье. Как только эта информация стала известна оперативникам Тюмени, они тут же связались с коллегами из Приморского края.

Когда преступник приехал во Владивосток и попытался устроиться на работу, тут же оказался в поле зрения сотрудников уголовного розыска. Желание раствориться среди соплеменников на «стройках века» не исполнилось, благодаря профессионализму приморских полицейских.

Доподлинно установив местонахождение подозреваемого, оперативники связались с сыщиками из Тюмени и предложили принять участие в операции по задержанию. На следующий день самолет сообщением «Тюмень-Владивосток» прибыл с сибирскими полицейскими и уже через несколько часов на руках преступника защелкнулись наручники.

Без промедления подозреваемого этапировали в Тюмень, где его ожидает расследование, суд и неотвратимое наказание. Согласно действующему законодательству, педофилу грозит лишение свободы сроком до 12 лет.

Автор: Пресс-служба Управления МВД России по Приморскому краю
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