260 тысяч рублей задолжал ТОФ за установку системы пожаротушения

Постановлением Пятого арбитражного апелляционного суда (г. Владивосток) оставлено без изменения решение Арбитражного суда Приморского края по делу о взыскании с открытого акционерного общества «Военно-морское строительное управление Тихоокеанского флота» долга по договору подряда (дело А51-9687/201)

Пятый арбитражный апелляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу ОАО «ВМСУ ТОФ» на решение Арбитражного суда Приморского края.

Из материалов дела установлено, что летом 2010 года между «Логос» и ОАО «ВМСУ ТОФ» был заключен договор подряда, по условиям которого подрядчик обязался выполнить монтаж и настройку охранно-пожарной сигнализации в доме №43 по ул. Леонова, а строительное управление – принять и оплатить работы.

После выполнения работ, предусмотренных договором, подрядчик направил в управление Тихоокеанского флота акты о приемке выполненных работ, которые были подписаны в двустороннем порядке. Ответчик оплатил итоговую сумму частично, в связи с этим, образовался долг, который составил 260 962 рублей. Поскольку ответчик не исполнил денежные обязательства в полном объеме, истец обратился с настоящим иском в Арбитражный суд Приморского края.

Исследовав материалы дела, суд первой инстанции пришел к выводу об обоснованности заявленных требований ООО «Логос». Не согласившись с решением Арбитражного суда Приморского края, ОАО «ВМСУ ТОФ» обратилось с апелляционной жалобой в Пятый арбитражный апелляционный суд.

Постановлением Пятого арбитражного апелляционного суда от 01.11.2011 решение суда первой инстанции было оставлено без изменения, а апелляционная жалоба без удовлетворения.

Решение суда вступило в законную силу, но может быть обжаловано в Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа в течение двух месяцев.