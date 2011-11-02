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Аэропорт Владивосток обнесут двухметровым антитеррористическим забором
20 февраля губернатор края Сергей Дарькин проверил обеспечение безопасности в аэропорту Владивосток, сообщает пресс-служба администрации Приморья.
Он ознакомился с тем, как организована проверка на входе в аэропорт, осмотрел зону контроля и так называемую стерильную зону, откуда пассажиры проходят на посадку.
По итогам осмотра губернатор провел совещание по антитеррористической защищенности объекта. Было отмечено, что аэропорт Владивосток в достаточной степени оборудован камерами видеонаблюдения, досмотровыми системами и другими специальными техническими средствами. Генеральный директор ОАО «Международный аэропорт Владивосток» Максим Четвериков рассказал, что в настоящее время закупается дополнительное оборудование, а также ведутся работы по возведению сплошного периметрального ограждения - забора, высотой более 2-х метров, оснащенного современными вибродатчиками, противоподкопной системой и камерами видеонаблюдения. Наличие такого забора - одно из требований международных стандартов. Было отмечено, что обустройство патрульной дороги внутри периметра практически завершено – из почти 14 километров дороги работы осталось выполнить на пятистах метрах.
«В аэропорту создана система мер антитеррористической защищенности, и она работает. Но еще есть задачи, которые необходимо решать, причем в кратчайшие сроки. Это вопрос безопасности, вопрос жизни людей», - подчеркнул губернатор.
Сергей Дарькин дал поручение в течение трех месяцев завершить работы по строительству периметрального ограждения. Еще одно поручение – ликвидировать на территории аэропорта несанкционированную стоянку такси, сообщает пресс-служба администрации края.
Отметим, в конце марта в аэропорту пройдут масштабные антитеррористические учения, где будут задействованы различные спецпродразделения. Как рассказали представители аэропорта, внутренние учения на входных и досмотровых зонах проводятся регулярно.
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