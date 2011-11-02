www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.1 р. 100 JPY: 55.93 р.
EUR: 72.85 р. 10 CNY: 93.15 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Происшествия
Распечатать

Аэропорт Владивосток обнесут двухметровым антитеррористическим забором

02 Ноября 2011, 00:33 | Владивосток

20 февраля губернатор края Сергей Дарькин проверил обеспечение безопасности в аэропорту Владивосток, сообщает пресс-служба администрации Приморья.

Он ознакомился с тем, как организована проверка на входе в аэропорт, осмотрел зону контроля и так называемую стерильную зону, откуда пассажиры проходят на посадку.

По итогам осмотра губернатор провел совещание по антитеррористической защищенности объекта. Было отмечено, что аэропорт Владивосток в достаточной степени оборудован камерами видеонаблюдения, досмотровыми системами и другими специальными техническими средствами. Генеральный директор ОАО «Международный аэропорт Владивосток» Максим Четвериков рассказал, что в настоящее время закупается дополнительное оборудование, а также ведутся работы по возведению сплошного периметрального ограждения - забора, высотой более 2-х метров, оснащенного современными вибродатчиками, противоподкопной системой и камерами видеонаблюдения. Наличие такого забора - одно из требований международных стандартов. Было отмечено, что обустройство патрульной дороги внутри периметра практически завершено – из почти 14 километров дороги работы осталось выполнить на пятистах метрах.

«В аэропорту создана система мер антитеррористической защищенности, и она работает. Но еще есть задачи, которые необходимо решать, причем в кратчайшие сроки. Это вопрос безопасности, вопрос жизни людей», - подчеркнул губернатор.

Сергей Дарькин дал поручение в течение трех месяцев завершить работы по строительству периметрального ограждения. Еще одно поручение – ликвидировать на территории аэропорта несанкционированную стоянку такси, сообщает пресс-служба администрации края.

Отметим, в конце марта в аэропорту пройдут масштабные антитеррористические учения, где будут задействованы различные спецпродразделения. Как рассказали представители аэропорта, внутренние учения на входных и досмотровых зонах проводятся регулярно.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru