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В суд начали вызывать родных экс-мэра Владивостока

02 Октября 2018, 14:51 | Владивосток

Им задают весьма странные вопросы

Экс глава Владивостока Игорь Пушкарёв у себя на страничке в социальной сети рассказал о допросе своего отца, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

«24 сентября на допросе был отец. Удалось даже перекинуться парой фраз. Очень рад был его видеть. Прокурор расспрашивала его об укладе жизни нашей семьи. Даже о том, какие болезни передались детям по наследству от родителей. Наверное, это важно для дела. Спрашивала, откуда в семье деньги, почему я помогал родителям и братьям, зачем я это делал, куда отдыхать ездили, чем болели, где лечились. А машина у вас есть, какая, кто купил? Вы сами просили проявлять о себе заботу? - спрашивает прокурор. Видимо, для неё удивительно, что старший сын взял на себя ответственность по обеспечению своих родителей и организации их комфортной жизни, за помощь в воспитании младших братьев. Как удивительно и то, что наш отец до сих пор работает на фронтальном погрузчике на заводе и, как все, получает зарплату.

Спасибо родителям за то, что несмотря на свой почтенный возраст, они стойко проходят этот этап в нашей жизни».

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: статья  СИЗО  защита  Допрос  отец  мэр  УК  Пушкарёв  обвинение  мать  муп 



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