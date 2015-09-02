Проезд во Владивосток сковали сразу две аварии (Фото)

Проезд во Владивосток сковали сразу две аварии. В обеих из них приняли участие сразу по три автомобиля. Как передает корр. газеты «Золотой Рог» с места события, первая авария в районе ст. Седанка образовала значительную пробку начиная со ст. Санаторная.





Второе ДТП произошло в начале некрасовского путепровода. Здесь пробки нет, но движение значительно замедлено.





К первой аварии прибыли сотрудники ГИБДД, что согласно новому законодательству говорит о том, что в ней пострадали люди.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.