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Проезд во Владивосток сковали сразу две аварии (Фото)
02 Сентября 2015, 13:49 | Владивосток
Проезд во Владивосток сковали сразу две аварии. В обеих из них приняли участие сразу по три автомобиля. Как передает корр. газеты «Золотой Рог» с места события, первая авария в районе ст. Седанка образовала значительную пробку начиная со ст. Санаторная.
Второе ДТП произошло в начале некрасовского путепровода. Здесь пробки нет, но движение значительно замедлено.
К первой аварии прибыли сотрудники ГИБДД, что согласно новому законодательству говорит о том, что в ней пострадали люди.
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