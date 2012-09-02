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Во Владивостоке оперативники задержали взяточника
ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября, ZRPRESS. Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по городу Владивосток реализована оперативная разработка в отношении руководителя центра по подготовке судового персонала, торгующего специальными сертификатами государственного образца.
Занимая пост руководителя одного из учебных комбинатов краевого центра по переподготовке судового персонала, подозреваемый был вправе выдавать и продлевать срок действия «морских» документов по результатам процедур обучения и проверки знаний, предусмотренных законодательством Российской Федерации и международными Конвенциями, и прежде всего – по вопросам борьбы за живучесть самого судна и членов экипажа.
Чтобы сдать квалификационные экзамены, моряку необходимо пройти базовое теоретическое обучение на тренажерах и практическую подготовку в условиях, приближенных к реальным ситуациям на морском судне и спасения экипажа судна при возникновении чрезвычайной ситуации.
Руководитель учебных курсов свел эту процедуру к классическому коррупционному механизму обмена своих полномочий на деньги. Законное прохождение обучения, выдачи или продления действия «морских» документов не требовалось, если заинтересованное лицо давало взятку. Коррупционный процесс, как установили оперативникиотдела экономической безопасности и противодействия коррупции городской полиции, обеспечивал поток денег в обмен на документы.
Кандидату для получения заветной «корочки» достаточно было договориться и заплатить. В каждом случае цена вопроса составляла около пяти тысяч рублей. Мздоимец приступал к формированию соответствующего дипломного дела и подготовке квалификационных документов лишь только после получения требуемой суммы. Полученные денежные средства подозреваемый использовал на собственные нужды.
Полицейские спланировали и провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий по документированию противоправной деятельности коррупционера. Оперативники задержали злоумышленника при получении взятки в размере 5 тысяч 500 рублей.
Возбуждено уголовное дело.
В ходе личного досмотра у взяточника обнаружены и изъяты деньги в сумме свыше 150 тысяч рублей, сертификаты о прохождении обучения судового персонала, оформленные в соответствии с государственным стандартом, копии личных документов граждан.
Сотрудники отдела экономической безопасности Управления МВД России по городу Владивостоку ориентированы на работу по уголовным делам коррупционной направленности, невзирая на лица и чины, которые стоят за
такими преступлениями. Полицейские принимают сообщения о готовящихся или совершенных коррупционных преступлениях по телефону 265 – 51 - 51. Анонимность гарантируется.
«Золотой Рог».
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