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Из-за пожара во Владивостоке пришлось закрыть популярное отделение МФЦ (фото)

02 Мая 2017, 11:14 | Владивосток

Администрация МКУ «МФЦ ВГО» сообщает, что сегодня, 2 мая, отделение № 5, расположенное по Партизанскому проспекту, 28-а Владивостока, по техническим причинам временно не осуществляет прием граждан. Заявителям приносят извинения за доставленные неудобства, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Напомним, что в ночь на вторник, 2 мая, в жилом здании по адресу Партизанский проспект, 28а, где расположено также отделение МФЦ.

Сообщение о возгорании поступило около 04.00. Прибывшие огнеборцы при помощи автолестниц приступили к эвакуации жильцов дома. На время работы пожарных сотрудники ДПС полностью перекрыли движение по Партизанскому проспекту. Общая площадь пожара составила около 300 квадратных метров. По предварительным данным, пострадали четыре человека.


 

Фото Vl.Ru.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: МФЦ  пожар  МЧС 



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Комментарии

  • Псевдоним12:00, 02.05.2017#

    МКУ «МФЦ ВГО» -ОЧЕНЬ ПОНЯТНО

  • Псевдоним14:16, 02.05.2017#

    Эвакуация начала происходить только после 40 минут взывания о помощи людей с верхних этажей, полиция на крики о помощи заявила, что они "не при делах" и ничего не в состоянии делать, люди с соседнего крыла, где пожара не было, не могли сами выйти из-за сильного задымления помещения.

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