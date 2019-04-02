Оглашение приговора экс-мэру Владивостока перенесли

Тверской суд Москвы по неизвестной причине изменил дату заседания

Тверской суд Москвы перенес дату заседания по оглашению приговора экс-главе Владивостока Игорю Пушкарёву, Андрею Пушкарёву и Андрею Лушникову, сообщает газета «Золотой Рог».

Так, оглашение приговора назначено на 3 апреля на 11:00 (время московское). Напомним, ранее заседание Тверского суда было назначено на 2 апреля. Ранее Игорь Пушкарёв у себя на страничке в социальной сети опубликовал пост, где рассказал о непростом предыдущем месяце и поблагодарил всех неравнодушных за поддержку.