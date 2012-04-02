Арестованный экс-глава УФМС Приморья объявил голодовку в СИЗО

Арестованный начальник управления федеральной миграционной службы (УФМС) Приморского края Александр Мухин объявил голодовку в СИЗО, требуя обеспечить его необходимыми медикаментами, сообщила РИА Новости в понедельник, 2 апреля, начальник пресс-службы главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Приморскому краю (ГУ ФСИН) Виктория Завьялова.

По версии следствия, Мухин договорился с посредниками, которые находили граждан, желающих в ускоренном порядке оформить загранпаспорт. За услугу срочного оформления подозреваемый получал взятки. Уголовное дело возбуждено по части пятой статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупной размере). Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

"Александр Мухин объявил следственным органам, что начинает сухую голодовку. У него есть проблемы со здоровьем, и он заявляет, что ему не оказывается предусмотренная законом помощь. По нашей информации, он получает все необходимые медикаменты", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, в связи с произошедшим ГУ ФСИН организовало внутреннюю служебную проверку. Кроме того, свою независимую проверку проведут в СИЗО общественные наблюдатели и уполномоченный по правам человека в Приморье.

"В ходе проверки будет выяснено, действительно ли Мухин не получает необходимую по закону помощь", - пояснила собеседница.

РИА Новости.