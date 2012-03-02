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Из Приморья выдворяют иностранцев
ВЛАДИВОСТОК, 2 марта, ZRPRESS. Судебные приставы Приморья продолжают выдворять иностранных граждан, незаконно пребывающих на территории Российской Федерации
Еще восемь иностранцев на днях отправились на родину. Все они нарушили миграционное законодательство и были приговорены судом к административному выдворению из страны.
В минувший вторник в сопровождении судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов Управления Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю восемь граждан Узбекистана были доставлены в международный аэропорт г. Владивостока, откуда прямым рейсом отправились в г. Ташкент. После принятого судебного решения иностранные граждане находились в спецприемнике ОМВД России по г. Артему и г. Уссурийску.
Один из нарушителей приехал во Владивосток по рабочей визе на заработки. Здесь занялся ремонтом автомобилей, который приносил гражданину Узбекистана солидный доход. Когда время пребывания в стране закончилось, оформлять необходимые документы для того, чтобы продлить сроки пребывания, молодой человек не захотел. В итоге за нарушение миграционного законодательства он в компании со своими соотечественниками был принудительно выслан в Узбекистан.
В общей сложности по состоянию на 28 февраля 2012 года судебными приставами Приморского края в принудительном порядке выдворено 17 иностранцев.
"Золотой Рог".
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