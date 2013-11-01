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Во Владивостоке ТСЖ держит в заложниках многоквартирный дом
Во Владивостоке ситуация вокруг многострадальной многоэтажки доведена до предела. Обманутые дольщики, дождавшись своего «гнезда», получили вместе с ним и серьезные проблемы. Жители доведены до отчаяния, они бьют тревогу и обращаются во всевозможные инстанции. Обратились они и с письмом в адрес нашей редакции (текст публикуется без исправлений).
"Уважаемые представители прессы!
Обманутые дольщики 8 долгих лет ждали свои квартиры в дома по по адресу : ул. Кипарисовая, д. 2 (4,5 блок- секции, вставка В-2). В 2012 году дом был введен в эксплуатацию официально, но по факту коммунальные услуги стали поступать в дом только летом 2013 года. 31 августа 2013г. собственниками дома были проведены очное и в сентябре заочное голосования за форму управления домом, в результате которых большинством голосов была выбрана Управляющая компания «Влад-дом». Все документы с протоколами голосования были направлены в Управление содержания жилищного фонда администрации города Владивостока (УСЖФ). Вместе с тем, самовольно созданное застройщиком нашего дома (ЗАО «ДВСК», руководитель Кривулин В.С.) ТСЖ «Ласточкино гнездо» отказалось принять этот факт и насильно удерживают дом с помощью личной охраны, не подпуская к нему никого из управляющей компании и используют для этого откровенно бандитские методы. Не позволяют провести опрессовку отопительной системы и как следствие, срывают отопительный сезон для нашего дома. А при отсутствии тепла мы останемся ещё и без холодной воды.
Сегодня 31 октября в доме очень холодно, семьи с маленькими детьми находятся в отчаянии, т.к. обогреватели уже не помогают. Обращения в администрации города и Приморского края ни к чему не привели, правоохранительные органы и прокуратура бездействуют в то время, когда ТСЖ преступным образом держит в заложниках всех собственников дома.
Мы не станем этого терпеть! Мы уважающие себя граждане страны, а не холопы у председателя ТСЖ «Ласточкино гнездо». Мы переизбрали форму управления домом и хотим жить достойно!
Приглашаем вас на акцию протеста, которая состоится 3 ноября в 12,00 на Центральной площади г.Владивостока. Цель данной акции привлечь внимание общественности к бездействию властей и к факту срыва отопительного сезона в нашем доме".
Фото силавдвижении.рф.
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Комментарии
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Пипец всем)14:27, 01.11.2013#
Функции и форма управления тсж и УК разные! Тсж выбирает нужды для дома, которыми должна занятся УК, если тсж эту УК вообще выбрало. Так как можно вести дела дома и без УК. . . А вообще, работал в этом доме 2 на Кипарисовой- бардак. Дом сделан ужасно, коммунальные сети убогие, все переделал в некоторых квартирах. . .
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Вот еще один пример правовой безграмотности. Люди даже не понимают что такое ТСЖ и что оно может делать. а может среди жильцов просто нет мужиков которые могут навести порядок. На крайний случай можно вызвать ментов и ликвидировать незаконную охрану.