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Суд поставил диагноз приморским врачам

01 Ноября 2011, 16:09 | Владивосток

Уголовное дело в отношении сотрудников краевого онкодиспансера - заведующего хирургическим торакальным отделением Александра ПОЛЕЖАЕВА, заведующего отделением анестезиологии и реанимации Александра ДОЛГУНОВА и анестезиолога-реаниматолога Николая СИЛИНА – было возбуждено еще в 2008 году.

Как установило следствие, указанные лица в течение 2005-2008 годов «совершали мошеннические действия в составе организованной группы с использованием своего служебного положения», или, попросту говоря, вымогали деньги у пациентов. За размещение в более комфортабельной палате, за проведение операции вне очереди, за то, чтобы оперировал профессор, а не рядовой хирург, за более надежную анестезию, чем та, что положена больному бесплатно.

Сумма зависела от материального положения больного и его родственников, а также от вида и сложности назначенного лечения, и составляла от 6 до 30 тысяч рублей.

Всего следствием было доказано 28 таких эпизодов. По 18 эпизодам расследование было завершено в марте 2009 года и направлено в суд. За это время по делу допрошено более 100 свидетелей и потерпевших. Объем уголовного дела составил 10 томов.

В феврале 2011 года районный суд Советского района приговорил Александра Полежаева к 6,5 годам лишения свободы условно со штрафом в 130 тыс. рублей, Александра Долгунова – к 6 годам лишения свободы условно со штрафом в размере 80 тыс. рублей, Николая Силина – к 5,5 годам лишения свободы условно со штрафом в размере 20 тыс. рублей.

Суд вынес обвиняемым второй приговор по еще 10 эпизодам.Таким образом, работникам здравоохранения, нарушившим свой врачебный долг, по совокупности приговоров суда придется выплатить штраф в размере 440 тыс. рублей.

Ни в коей мере не оправдывая действия врачей-вымогателей, надо заметить, что на преступные действия их толкает сама система организации и финансирования здравоохранения. Во-первых, средств на лечение онкологических больных выделяется недостаточно. Во-вторых, в Приморье были ликвидированы городские и районные онкологические службы, а краевой онкодиспансер оказался не в состоянии справиться с потоком больных, поступающих со всех уголков края. Отсюда огромные очереди на прием к онкологу и на оперативное лечение.

В-третьих, в Приморье, как и в других российских регионах, не хватает медицинских кадров. Дошло до того, что в ряде районов края на 24 врачебных ставки приходится всего лишь 4-6 специалистов. Медики - самые востребованные на местной бирже труда. Но из-за низкой заработной платы в государственных и муниципальных лечебных учреждениях 57% выпускников медвуза уходят в частный сектор. Сегодня средний возраст приморского врача приближается к 50 годам. Вот уйдут они на пенсию, кто лечить нас будет?

Автор: Ирина Светланская
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