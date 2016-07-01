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Мать Пушкарева написала письмо президенту Путину
Мать гендиректора ООО «Востокцемент» Андрея Пушкарева, находящегося сегодня под домашним арестом в Москве, попросила президента РФ Владимира Путина позволить ее сыну провести срочную операцию, пишет сайт Vladnews.
Как отметила своем в обращении Татьяна Пушкарева, очередная операция была сорвана еще 14 июня, до предъявления Андрею Пушкареву обвинений. Дальнейшее же лечение в условиях домашнего ареста не представляется возможным.
«Единственная моя просьба – проявить гуманность по отношению к моему сыну Андрею Сергеевичу Пушкареву, которому срочно требуется хирургическая операция. Сегодня каждый упущенный день грозит ужасными последствиями, заставляет ценить следующий вдвойне. И вот почему: необходимость операции связана с тем, что имеющаяся на сегодняшний день у Андрея микростома 3 степени (сужение ротовой щели) приведет к ее полному зарощению, что в свою очередь повлечет за собой невозможность самостоятельного дыхания и питания, поскольку носовое дыхание у него фактически отсутствует».
По словам Татьяны Тимофеевны, очередную операцию, которая была назначена на 14 июня 2016 года, Андрей Пушкарев пропустил. Причина - расследования уголовного дела в отношении его брата, главы Владивостока Игоря Пушкарева. Следователи не разрешили ему вылет в южнокорейскую больницу «Самсунг». А 24 июня Андрей был задержан, доставлен в Москву, где ему предъявили обвинения и назначили меру пресечения в виде домашнего ареста.
«Какое бы решение не вынес суд в будущем, мой сын, находясь под следствием, не должен страдать физически. Если сегодня не принять срочных мер по поддержанию и восстановлению его здоровья, то мне, как матери, страшно представить, что будет! Вы тоже отец, а, значит, понимаете, что здоровье и жизнь наших детей – самое главное, самое святое, что может быть на свете. Расследование дела может длиться долгие месяцы, а операция необходима уже сейчас. И я хочу видеть моего сына здоровым!» - говорится в обращении.
Также Татьяна Пушкарева отмечает, что Андрей Пушкарев никогда не собирался и не собирается скрываться: «в его состоянии это просто невозможно. Он намерен сотрудничать со следствием, доказывать свою невиновность всеми законными способами. Но как это можно делать в условиях, когда его жизнь зависит не от него самого, не от компетентности врачей, а от решения следователя? Как можно, страдая и волнуясь за свою судьбу и судьбу детей, находить в себе силы бороться?»
В тексте обращения отмечено, что Андрей Пушкарев - многодетный отец. На его иждивении находятся три несовершеннолетних сына.
«Я не хочу, чтобы он был погублен на скамье подсудимых, не дождавшись вердикта!» - пишет Татьяна Пушкарева.
Отметим, что в начале 2015 года с Андреем Пушкаревым произошел несчастный случай. За период с января 2015 года по июнь 2016 Андрею было сделано 22 операции, 19 из них под общим наркозом. При поступлении в медицинский центр «Самсунг» он более 45 дней находился в отделении реанимации.
Андрей Пушкарев был задержан 24 июня и доставлен в Москву. Против него возбуждено уголовное дело в коммерческом подкупе. Суд установил меру пресечения в виде домашнего ареста.
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Комментарии
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Р В·Р Р…Р В°Р С”Р С•Р С09:32, 01.07.2016#
Фашисты на Нюрнбергском процессе тоже все просили о милости. Зачем эти полные публикации писем?Для выжимания жалости из народа, который пострадал от всей этой семейки????Пусть лечится здесь, в тех больницах которые его братцы обокрали. И мамаша - где были ее слезы, когда получала все блага за нас счет???Бог шельму метит!
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Советский20:53, 01.07.2016#
Страдаем не от них, а от гнилой системы. Что, у нас раньше дороги были лучше? А фактически убивать человека, издеваться, к чему вы призываете? Еще суда не было. А на его месте может быть любой и что? Посмотрите отчет правозащитников о содержании женщин в московском КПЗ. Отношение и содержание, примерно как описывают фашистские застенки. Смрад, вонь, дышать нечем, больные не получают медицинской помощи. Располагаются на ночь под лавками, матрасы только по названию - все наша замечательная кап. система. В корень надо смотреть. Скоро выборы. А вы за кого голосуете? За жуликов и воров и еще что-то хотите.
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Прохожий19:35, 02.07.2016#
Сегодня был на праздновании дня города и было очень горько, что такой прекрасный, хорошо организованный праздник был без человека, который все это создал. В ближайшее время рассыпятся не только дороги, но и обеспечение детских садов, культуры, спорта и . . . Пострадал Пушкарев оттого, что был честным, порядочным мэром. Сейчас на его место поставят бестолкового и рукожопого вроде Миклухи.
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