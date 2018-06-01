Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Игорь Пушкарев: "Совесть моя чиста, ребячливо полагал я…"
К двухлетию со дня ареста Игоря Пушкарева сняли фильм
Экс-мэр Владивостока написал пост в соцсети, в котором поздравил всех детей и родителей с Днем защиты детей, а заодно представил новые факты и размышления по поводу двухлетия своего силового отстранения от власти:
«1 июня двойная радость: первый день лета и Международный день защиты детей. А если в нашем муссонном Владивостоке в этот день ещё и погода солнечная - совсем благодать.
1 июня 2016 года всё было именно так - идеальное начало лета. Но не для меня. И можно было бы сейчас написать, что обыски и допросы 1 июня 2016 года казались всего лишь очередной проверкой, что всё это мы проходили и просто ждали завершения работы следователей и продолжения своей. Но нет. Было очевидно с самого начала - всё не так. Впервые жёстко ворвались в дом, ночью. Впервые вовлекли в процесс жену и сыновей. Моих братьев и их семьи. Моих коллег, друзей и их семьи. Ну и присутствие следователя Габдулина, которого, можно сказать, вся страна знала по расследованию дела о беспорядках на Болотной площади, выдавало «необычность» момента.
Совесть моя чиста. И тогда я был глубоко убеждён, что «брать» меня не за что, потому как ничего противозаконного я не совершал. Ребячливо полагал я…
А потом этап в лучших жанрах криминальной хроники. И вот Басманный суд отправляет меня на два месяца в СИЗО, а Следственный комитет предъявляет обвинение в злоупотреблении служебным положением и коммерческом подкупе. После ареста и заключения под стражу моего брата Андрея приостановление моего членства в партии кажется чем-то из жанра «чёрный юмор».
Затем отстранение от должности, заявление о сложении полномочий, и вот суд определил территориальную подсудность и уголовное дело передано в Тверской районный суд Москвы. Сейчас дело рассматривается…
Всё как вчера. Да не всё. Два года из жизни. Уверен, эти беззаконие и беспредел когда-то закончатся, я докажу свою невиновность и освобожусь.
И единственное, о чём я сожалею, что я не рядом с семьёй и сыновьями, что их взросление, становление и возмужание проходит без меня, но душой и мыслями я всегда рядом с ними.
С Днем защиты детей вас! Любите своих детей, заботьтесь о них и будьте всегда рядом».
Новости тематики
- Игорь Пушкарев: "Совесть моя чиста, ребячливо полагал я…"
- Игорь Пушкарев: "Процесс всё больше напоминает инквизицию"
- Экс-мэр Владивостока показал пошагово, как фабрикуются уголовные дела
- Игорь Пушкарев: Здесь за каждое движение приходится платить
- Игоря Пушкарёва похвалили за то, что он "строен и подтянут"
- Игорь Пушкарёв нашел в своем уголовном деле массу документов, не относящихся к делу
- Доллары из Приморья вывозят мешками
- Понятые из "дела Пушкарева" оказались людьми без адреса
- В деле Игоря Пушкарева оказалось много странных материалов
- Игорь Пушкарев: "Он продолжал говорить так, как будто ничего не произошло..."
Новости раздела
- Игорь Пушкарев: "Совесть моя чиста, ребячливо полагал я…"
- Игорь Пушкарев: "Процесс всё больше напоминает инквизицию"
- Экс-мэр Владивостока показал пошагово, как фабрикуются уголовные дела
- Игорь Пушкарев: Здесь за каждое движение приходится платить
- Игоря Пушкарёва похвалили за то, что он "строен и подтянут"
- Во Владивостоке целый микрорайон уже много часов сидит без электричества
- Игорь Пушкарёв нашел в своем уголовном деле массу документов, не относящихся к делу
- Берег на Океанской загадили военные, чистит – городская служба
- В историческом районе Владивостока обрушилось здание (Фото)
- Доллары из Приморья вывозят мешками
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Стало известно, когда на месте бывшего "В-Лазера" откроется новый супермаркет
- Владимир Путин отправил в отставку глав сразу двух дальневосточных регионов
- Один из крупнейших производителей техники откроет в Приморье свое производство
- США собираются блокировать порты Приморья с помощью новых санкций против КНДР
- Выплаты приморским вкладчикам рухнувшего банка начнутся не скоро
- Новый мост на Дальнем Востоке позволит сэкономить на логистике миллиарды рублей
- В Приморье подсчитали морской урожай
- Рыбоперерабатывающий завод построят на Курилах под инвестквоты
- Валерий Мишин: Для объединения двух Корей потребуются триллионы долларов и долгие годы
- Хабаровск уверенно шагнул в 21-й век