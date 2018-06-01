Игорь Пушкарев: "Совесть моя чиста, ребячливо полагал я…"

К двухлетию со дня ареста Игоря Пушкарева сняли фильм

Экс-мэр Владивостока написал пост в соцсети, в котором поздравил всех детей и родителей с Днем защиты детей, а заодно представил новые факты и размышления по поводу двухлетия своего силового отстранения от власти:

«1 июня двойная радость: первый день лета и Международный день защиты детей. А если в нашем муссонном Владивостоке в этот день ещё и погода солнечная - совсем благодать.

1 июня 2016 года всё было именно так - идеальное начало лета. Но не для меня. И можно было бы сейчас написать, что обыски и допросы 1 июня 2016 года казались всего лишь очередной проверкой, что всё это мы проходили и просто ждали завершения работы следователей и продолжения своей. Но нет. Было очевидно с самого начала - всё не так. Впервые жёстко ворвались в дом, ночью. Впервые вовлекли в процесс жену и сыновей. Моих братьев и их семьи. Моих коллег, друзей и их семьи. Ну и присутствие следователя Габдулина, которого, можно сказать, вся страна знала по расследованию дела о беспорядках на Болотной площади, выдавало «необычность» момента.

Совесть моя чиста. И тогда я был глубоко убеждён, что «брать» меня не за что, потому как ничего противозаконного я не совершал. Ребячливо полагал я…

А потом этап в лучших жанрах криминальной хроники. И вот Басманный суд отправляет меня на два месяца в СИЗО, а Следственный комитет предъявляет обвинение в злоупотреблении служебным положением и коммерческом подкупе. После ареста и заключения под стражу моего брата Андрея приостановление моего членства в партии кажется чем-то из жанра «чёрный юмор».

Затем отстранение от должности, заявление о сложении полномочий, и вот суд определил территориальную подсудность и уголовное дело передано в Тверской районный суд Москвы. Сейчас дело рассматривается…

Всё как вчера. Да не всё. Два года из жизни. Уверен, эти беззаконие и беспредел когда-то закончатся, я докажу свою невиновность и освобожусь.

И единственное, о чём я сожалею, что я не рядом с семьёй и сыновьями, что их взросление, становление и возмужание проходит без меня, но душой и мыслями я всегда рядом с ними.

С Днем защиты детей вас! Любите своих детей, заботьтесь о них и будьте всегда рядом».

Фото "Радио Свобода".