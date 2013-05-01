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Во Владивостоке в роллы "Огни точки" и "Токио" заворачивают кишечную палочку и патогенный стафилококк

01 Мая 2013, 20:44 | Владивосток

В Арбитражный суд Приморского края с заявлением о привлечении к административной ответственности ООО «Тропик» обратилось Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей.

В ходе проведенной проверки, были выявлены нарушения. В частности,  формирование ролл, суши проводится на производственном столе для обработки сырого мяса в мясо-рыбном цехе. Для приготовления блюд нетрадиционной кухни используется продовольственное сырье и пищевые продукты без документов, подтверждающих их безопасность и происхождение. В продукции собственного изготовления: роллы «Огни точки», «Токио», филе норвежского лосося (семга) холодного копчения — обнаружены бактерии группы кишечной палочки; салат «Акихито»- бактерии группы кишечной палочки, патогенный стафилококк, дрожжи, сообщает пресс-служба Арбитражного суда Приморского края.

Руководствуясь статьями Арбитражного процессуального кодекса РФ, суд решил привлечь общество с ограниченной ответственностью «Тропик» к административной ответственности в виде штрафа в размере 300 тыс. рублей.

ZRPRESS.Ru, Владивосток.

Автор:
Теги: общепит  Арбитражный суд Приморского края 



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Комментарии

  • Вертушка10:10, 04.05.2013#

    Не удивили. . . Японцы в голос ржут над тем, как во Владивостоке делают роллы!Например, авокадо, из-за которого роллы сильно дорожают, оказывается, в Японии никто и никогда не кладет в роллы!А мы, придурки, платим этим халтурщикам за амно большие деньги. В "Суши-Т" до того увлеклись экономией, что вместо креветок в сухарях фактически делают креветки в толстом слое теста. Конечно, оно же стоит дешево - -это вам не морепродукты. Позор!!!При таком отношении к своей продукции вполне понятно, что им и инфекция по барабану!

  • Псевдоним10:01, 07.05.2013#

    А название ресторана они не хотят озвучить????

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