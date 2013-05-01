Во Владивостоке в роллы "Огни точки" и "Токио" заворачивают кишечную палочку и патогенный стафилококк

В Арбитражный суд Приморского края с заявлением о привлечении к административной ответственности ООО «Тропик» обратилось Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей.

В ходе проведенной проверки, были выявлены нарушения. В частности, формирование ролл, суши проводится на производственном столе для обработки сырого мяса в мясо-рыбном цехе. Для приготовления блюд нетрадиционной кухни используется продовольственное сырье и пищевые продукты без документов, подтверждающих их безопасность и происхождение. В продукции собственного изготовления: роллы «Огни точки», «Токио», филе норвежского лосося (семга) холодного копчения — обнаружены бактерии группы кишечной палочки; салат «Акихито»- бактерии группы кишечной палочки, патогенный стафилококк, дрожжи, сообщает пресс-служба Арбитражного суда Приморского края.

Руководствуясь статьями Арбитражного процессуального кодекса РФ, суд решил привлечь общество с ограниченной ответственностью «Тропик» к административной ответственности в виде штрафа в размере 300 тыс. рублей.

ZRPRESS.Ru, Владивосток.