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Экс-мэру Владивостока готовы объявить приговор

01 Апреля 2019, 14:51 | Владивосток

Тверской суд Москвы 2 апреля должен огласить приговор экс-главе Владивостока

Во вторник, 2 апреля, в Тверском суде состоится заседание по оглашению приговора экс-главе Владивостока Игорю Пушкарёву, Андрею Пушкарёву и Андрею Лушникову, сообщает газета «Золотой Рог». Игорь Пушкарёв в связи с этим опубликовал пост в социальных сетях.

«Дорогие друзья! Завтра 2 апреля в Тверском суде города Москвы судья огласит приговор мне, моему брату Андрею и Андрею Лушникову. Откровенно говоря, для меня предыдущий месяц был непростой. Как говорится, ждать и догонять сложнее всего.

Онлайн трансляцию из зала суда в Москве будет вести информационное агентство VladNews.ru. Ждать осталось недолго, присоединяйтесь.

P.S. Читаю ваши комментарии, вижу и чувствую вашу поддержку, она для меня опора и подмога, которая придаёт сил и веры», - написал Игорь Пушкарёв у себя на страничке в социальной сети».

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

Автор:
Теги: суд  адвокат  обвинение  приговор  иск  прокурор  защита  Пушкарёв 



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Комментарии

  • Псевдоним20:24, 01.04.2019#

    Удачи! Свободы!

  • Иванов Сергей Парфирьевич20:26, 01.04.2019#

    В добрый путь ПИСя, по этапу на 17 лет, ты их полностью заслужил, ты чел кремля.

  • Псевдоним19:21, 02.04.2019#

    За грабёж дольщиков заплатить - святое дело!!!

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