Экс-мэру Владивостока готовы объявить приговор

Тверской суд Москвы 2 апреля должен огласить приговор экс-главе Владивостока

Во вторник, 2 апреля, в Тверском суде состоится заседание по оглашению приговора экс-главе Владивостока Игорю Пушкарёву, Андрею Пушкарёву и Андрею Лушникову, сообщает газета «Золотой Рог». Игорь Пушкарёв в связи с этим опубликовал пост в социальных сетях.

«Дорогие друзья! Завтра 2 апреля в Тверском суде города Москвы судья огласит приговор мне, моему брату Андрею и Андрею Лушникову. Откровенно говоря, для меня предыдущий месяц был непростой. Как говорится, ждать и догонять сложнее всего.

Онлайн трансляцию из зала суда в Москве будет вести информационное агентство VladNews.ru. Ждать осталось недолго, присоединяйтесь.

P.S. Читаю ваши комментарии, вижу и чувствую вашу поддержку, она для меня опора и подмога, которая придаёт сил и веры», - написал Игорь Пушкарёв у себя на страничке в социальной сети».