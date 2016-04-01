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Во Владивостоке ликвидирована незаконная автостоянка

01 Апреля 2016, 14:23 | Владивосток

Во Владивостоке сотрудники полиции проводят рейды по выявлению несанкционированных автостоянок и фактов незаконного предпринимательства. Об этом сообщили деловой газете "Золотой Рог" в  пресс-службе УМВД России по г. Владивостоку.

За  неделю полицией краевого центра проверена деятельность шестнадцати парковок, расположенных на улицах: Ладыгина, Анны Щентининой, Адмирала Горшкова, Котельникова, Сельской, Адмирала Кузнецова, Хабаровской, в Днепровском переулке и на Народном проспекте.

Составлены 8 протоколов за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Материалы  направлены в мировые суды для принятия решения. По решению суда ликвидирована  автостоянка, расположенная на улице Адмирала Кузнецова.

Благодаря информации, полученной от жителей краевого центра, с начала 2016 года полицейские  проверили 147 автостоянок на территории краевого центра,  составили 97 протоколов об административных правонарушениях, из них 63 - в отношении иностранных граждан.

Так, сотрудниками отдела полиции № 4 УМВД России по городу Владивостоку (Фрунзенский район) при проверке автостоянки на придомовой территории около дома №19 на улице Хабаровской выявлен факт нарушения гражданином Узбекистана режима пребывания (проживания) на территории Российской Федерации. По решению суда  гражданин должен был выехать из России 3 ноября 2015 года. Нарушитель миграционного законодательства доставлен сотрудниками полиции в УФМС России по Приморскому краю для принудительного выдворения за пределы Российской Федерации в связи с неисполнением решения суда.

В ходе рейдов сотрудники полиции объясняют гражданам, что взимание платы на нелегальных автостоянках незаконно и не гарантирует сохранности личного автотранспорта. О фактах организации незаконных парковок жители Владивостока сообщают в органы внутренних дел.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Пресс-служба УМВД России по г. Владивостоку
Теги: мигранты  полиция  парковка  авто  правонарушения  рейд  владивосток  стоянки 



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Комментарии

  • Псевдоним15:19, 01.04.2016#

    А какая стоянка ликвидирована-то?

  • Псевдоним215:28, 01.04.2016#

    Секрет!

  • Jul15:33, 01.04.2016#

    А проверьте парковку около дома Вострецова 6В (1-2 подъезд), Вострецова 12, Вострецова10Б . Там везде парковки.

  • Ликвидатор автостоянок15:40, 01.04.2016#

    На сельской 12 разберитесь, там бизнес так и прет

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј216:26, 01.04.2016#

    Нерчинская, 46!

  • Р±Р°Р±Р°Р№22:30, 02.04.2016#

    Некрасовская 50

  • Алексей22:56, 02.04.2016#

    Такое ощущение, что полиция работает выборочно! Эти стихийные стоянки почти у каждого дома. Например: ниже Невельского 13, возле Адм. Кузнецова 86-а, возле Нейбута 67, 11-15, и тд. и т. п.

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