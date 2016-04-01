Во Владивостоке ликвидирована незаконная автостоянка

Во Владивостоке сотрудники полиции проводят рейды по выявлению несанкционированных автостоянок и фактов незаконного предпринимательства. Об этом сообщили деловой газете "Золотой Рог" в пресс-службе УМВД России по г. Владивостоку.

За неделю полицией краевого центра проверена деятельность шестнадцати парковок, расположенных на улицах: Ладыгина, Анны Щентининой, Адмирала Горшкова, Котельникова, Сельской, Адмирала Кузнецова, Хабаровской, в Днепровском переулке и на Народном проспекте.

Составлены 8 протоколов за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Материалы направлены в мировые суды для принятия решения. По решению суда ликвидирована автостоянка, расположенная на улице Адмирала Кузнецова.

Благодаря информации, полученной от жителей краевого центра, с начала 2016 года полицейские проверили 147 автостоянок на территории краевого центра, составили 97 протоколов об административных правонарушениях, из них 63 - в отношении иностранных граждан.

Так, сотрудниками отдела полиции № 4 УМВД России по городу Владивостоку (Фрунзенский район) при проверке автостоянки на придомовой территории около дома №19 на улице Хабаровской выявлен факт нарушения гражданином Узбекистана режима пребывания (проживания) на территории Российской Федерации. По решению суда гражданин должен был выехать из России 3 ноября 2015 года. Нарушитель миграционного законодательства доставлен сотрудниками полиции в УФМС России по Приморскому краю для принудительного выдворения за пределы Российской Федерации в связи с неисполнением решения суда.

В ходе рейдов сотрудники полиции объясняют гражданам, что взимание платы на нелегальных автостоянках незаконно и не гарантирует сохранности личного автотранспорта. О фактах организации незаконных парковок жители Владивостока сообщают в органы внутренних дел.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.