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Приговор Игорю Пушкареву огласят 2 апреля
В своем последнем слове на суде экс-мэр Владивостока использовал цитату из газеты «Золотой Рог»
Решение Тверского районного суда Москвы по делу экс-мэра Владивостока Игоря ПУШКАРЕВА огласят через считанные дни после избрания нового главы приморской столицы. Об этом стало известно в минувший четверг, 28 февраля – после того, как Игорь Пушкарев и другие подсудимые выступили с последним словом в рамках прений по своему уголовному делу.
Игорь Пушкарев, его брат Андрей ПУШКАРЕВ (ранее руководивший холдингом «Востокцемент») и Андрей ЛУШНИКОВ (экс-директор МУП «Дороги Владивостока») вновь отказались признать вину в приписываемых им преступлениях – якобы имевшим место искусственным ограничением конкуренции при закупках стройматериалов для нужд МУП, даче взятки братом брату, коммерческом подкупе и других. Экс-глава Владивостока высказал убеждение в заказном характере своего уголовного дела и в том, что первопричиной всех бед стал его конфликт с ныне покинувшим пост губернатора Приморья Владимиром МИКЛУШЕВСКИМ. Кроме того, Пушкарев отметил, что затребованные прокурором 17 лет строгого режима показались слишком жестким наказанием даже тем, кто никогда не был сторонником политика.
- В последнем слове я решил не говорить от своего имени, а процитировать статьи в СМИ и соцсетях, в которых выражены не надуманные обвинения, а реальное отношение приморцев к происходящему в этом зале, - подчеркнул Игорь Пушкарев.
Одной из публикаций, которую озвучил экс-мэр в ходе судебного заседания, стал материал в номере «Золотого Рога» от 25 февраля. А в завершение своей речи Игорь Пушкарев еще раз выразил недоумение по поводу того, что судят его в Москве, а не во Владивостоке.
- Я благодарен своим землякам, незнакомым мне горожанам и политикам – всем тем, кто не побоялся высказать слова поддержки в мой адрес. Я считаю, что органы власти дискредитируют бессмысленные и беспощадные расправы, прикрытые уголовно-процессуальной формой. Именно они порождают страх и неуверенность в сердцах людей. Я верю, что сила – в правде. Правда – за нами. Уверен, что справедливость рано или поздно наступит в нашем деле. Рассчитываю на объективный и справедливый суд, - подытожил бывший мэр Владивостока.
Андрей Пушкарев в своем последнем слове также не признал вину и попросил максимально сократить ему испытательный срок к условному наказанию, поскольку ему требуется проведение сложных операций в зарубежных клиниках. Андрей Лушников вину не признал и подчеркнул, что у его семьи нет средств для погашения штрафа в 375,6 млн рублей, который просит назначить гособвинение.
В конце заседания стала известна дата оглашения приговора по делу Пушкаревых-Лушникова – 2 апреля. К этому моменту Игорь Пушкарев и Андрей Лушников будут находиться в следственном изоляторе «Матросская тишина» ровно 2 года и 10 месяцев, а за плечами Андрея Пушкарева будет чуть более 2 лет 9 месяцев домашнего ареста. Символично, что дата вынесения решения по делу бывшего градоначальника лишь на несколько дней «разминется» с избранием по конкурсу нового мэра Владивостока и его вступлением в должность. Если не произойдет ничего экстраординарного, уже 21 марта Дума Владивостока проведет голосование по кандидатурам, предложенным конкурсной комиссией.
Напомним, ранее гособвинение запросило в качестве наказания для экс-мэра Владивостока 17 лет колонии строгого режима, 500 млн рублей штрафа, а также запрет занимать должности в органах власти в течение 14 лет. Экс-директору МУП «Дороги Владивостока» Андрею ЛУШНИКОВУ грозит 14 лет тюрьмы, 13 лет запрета на занятие государственных и муниципальных должностей и штраф в 375,6 млн рублей. Брату опального градоначальника, экс-руководителю холдинга «Востокцемент» Андрею ПУШКАРЕВУ гособвинение просит назначить условное наказание – восемь лет лишения свободы с испытательным сроком в пять лет, а также штраф в 500 млн рублей.
Фото Александра ГОРОДНЕГО.
Александр САЛКОВ, Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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