Пароход из Владивостока столкнулся с круизным лайнером в Пусане, а затем врезался в мост

По предварительной информации, капитан судна был пьян

Российское судно Seagrand (порт приписки Владивосток, владелец – ООО «ВостокМорсервис») в четверг врезалось в мост Кванан в Пусане, после чего развернулось и ушло в обратном направлении. Пароход повредил нижнюю часть моста, врезавшись в нее между опорами. На мосту образовалась дыра глубиной несколько метров.

При этом за 40 минут до того, как врезаться в мост, судно столкнулось с круизным лайнером, пришвартованном в порту.

По информации пресс-службы Росморречфлота, судно двигалось без буксира и лоцманской проводки.

После инцидента судно было задержано береговой охраной для допроса команды. Капитан Seagrand позднее был задержан по подозрению в том, что он был пьян.

Пароход повредил нижнюю часть моста, врезавшись в нее между опорами.

Досье газеты «Золотой Рог»: Cогласно данным Российского морского регистра, судно Seagrand (регистрационный номер 867046) построено в октябре 1986 года в Японии. Дедвейт судна - почти 9,7 тыс. тонн.