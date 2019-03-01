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Пароход из Владивостока столкнулся с круизным лайнером в Пусане, а затем врезался в мост

01 Марта 2019, 11:31 | Владивосток

По предварительной информации, капитан судна был пьян

Российское судно Seagrand (порт приписки Владивосток, владелец – ООО «ВостокМорсервис») в четверг врезалось в мост Кванан в Пусане, после чего развернулось и ушло в обратном направлении. Пароход повредил нижнюю часть моста, врезавшись в нее между опорами. На мосту образовалась дыра глубиной несколько метров.

При этом за 40 минут до того, как врезаться в мост, судно столкнулось с круизным лайнером, пришвартованном в порту.

По информации пресс-службы Росморречфлота, судно двигалось без буксира и лоцманской проводки.

После инцидента судно было задержано береговой охраной для допроса команды. Капитан Seagrand позднее был задержан по подозрению в том, что он был пьян.

Пароход повредил нижнюю часть моста, врезавшись в нее между опорами.

Досье газеты «Золотой Рог»: Cогласно данным Российского морского регистра, судно Seagrand (регистрационный номер 867046) построено в октябре 1986 года в Японии. Дедвейт судна - почти 9,7 тыс. тонн.

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток

Автор: Олег Клименко
Теги: ЧП  судно  пусан  регистр 



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Комментарии

  • Иванов Сергей Парфирьевич13:01, 01.03.2019#

    Ну ничего страшного нет, а нас несколько лет назад капитан порта Кувшиенов пьяным был настолько, что его сняли с авиарейса и выкинули с работы, потом еще выяснилось, что у него и справки о плавании и диплом КДП липовые, а сейчас в АМП советником работает. Такое у нас в стране бывает, и сенаторы с 6 классным образованием и министры культуры со списанной кандидатской. Это россия, это не смешно!

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