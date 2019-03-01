Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Пароход из Владивостока столкнулся с круизным лайнером в Пусане, а затем врезался в мост
По предварительной информации, капитан судна был пьян
Российское судно Seagrand (порт приписки Владивосток, владелец – ООО «ВостокМорсервис») в четверг врезалось в мост Кванан в Пусане, после чего развернулось и ушло в обратном направлении. Пароход повредил нижнюю часть моста, врезавшись в нее между опорами. На мосту образовалась дыра глубиной несколько метров.
При этом за 40 минут до того, как врезаться в мост, судно столкнулось с круизным лайнером, пришвартованном в порту.
По информации пресс-службы Росморречфлота, судно двигалось без буксира и лоцманской проводки.
После инцидента судно было задержано береговой охраной для допроса команды. Капитан Seagrand позднее был задержан по подозрению в том, что он был пьян.
Пароход повредил нижнюю часть моста, врезавшись в нее между опорами.
Досье газеты «Золотой Рог»: Cогласно данным Российского морского регистра, судно Seagrand (регистрационный номер 867046) построено в октябре 1986 года в Японии. Дедвейт судна - почти 9,7 тыс. тонн.
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток
Новости тематики
- Приговор Игорю Пушкареву огласят 2 апреля
- Пароход из Владивостока столкнулся с круизным лайнером в Пусане, а затем врезался в мост
- В деле Пушкарёва обвинение отказывается использовать записи "прослушки" ФСБ
- Экс-мэр Владивостока: "Суд мне отказал..."
- Экс-мэру Владивостока явно мстят
- Бывший главный энергетик Дальнего Востока остался в СИЗО
- Брат экс-мэра Владивостока в суде с трудом мог отвечать на вопросы обвинения
- Игорь Пушкарев поговорил с "оборотнем"
- Обвинение по делу Пушкарёва сделало ставку на "оборотня в погонах"
- Игорю Пушкарёву припомнили вертолет
Новости раздела
- Приговор Игорю Пушкареву огласят 2 апреля
- Пароход из Владивостока столкнулся с круизным лайнером в Пусане, а затем врезался в мост
- В деле Пушкарёва обвинение отказывается использовать записи "прослушки" ФСБ
- Экс-мэр Владивостока: "Суд мне отказал..."
- Экс-мэру Владивостока явно мстят
- Бывший главный энергетик Дальнего Востока остался в СИЗО
- Бывший главный энергетик Дальнего Востока взят под стражу во Владивостоке
- Брат экс-мэра Владивостока в суде с трудом мог отвечать на вопросы обвинения
- Игорь Пушкарев поговорил с "оборотнем"
- Обвинение по делу Пушкарёва сделало ставку на "оборотня в погонах"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Пушкарева сочли опаснее Ходорковского
- Грабеж средь бела дна: В Приморье ОПГ угрожает бизнесменам расправой
- В Приморье при губернаторе Миклушевском специально занижался важнейший показатель
- Еще одна страна открывает генконсульство во Владивостоке
- Во Владивостоке почтили подвиг экипажа танкера "Таганрог"
- Японские рыбаки начали выдавливать российских, не дожидаясь мирного договора
- Я спросил у Путина…
- Во Владивостоке Минобороны построит огромный центр двойного назначения
- "Три кота", оставив миллиардный долг, подкосили весь ритейл Дальнего Востока
- Приморский туристский потенциал презентуют в Гонконге и Гуанчжоу
Ну ничего страшного нет, а нас несколько лет назад капитан порта Кувшиенов пьяным был настолько, что его сняли с авиарейса и выкинули с работы, потом еще выяснилось, что у него и справки о плавании и диплом КДП липовые, а сейчас в АМП советником работает. Такое у нас в стране бывает, и сенаторы с 6 классным образованием и министры культуры со списанной кандидатской. Это россия, это не смешно!