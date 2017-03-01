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Подозреваемые в убийстве брата Ким Чен Ына убегали через Владивосток
Россия отказалась задержать четырех подозреваемых в убийстве Ким Чен Нама, брата лидера КНДР, по просьбе Южной Кореи, пишет JoongAng Ilbo. По словам источников издания, для этого не оказалось достаточных оснований, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Сеул обращался к Москве с просьбой помочь в задержании четырех подозреваемых в убийстве Ким Чен Нама, брата северокорейского лидера Ким Чен Ына, однако ходатайство было отклонено. Об этом со ссылкой на источники сообщает южнокорейская газета JoongAng Ilbo.
По данным издания, пишет РБК, подозреваемые, являющиеся гражданами КНДР, сразу после совершения преступления покинули Малайзию авиарейсами через Джакарту, Дубай, Москву и Владивосток.
Как пояснили собеседники издания, Россия отказалась выполнить просьбу Южной Кореи, поскольку на тот момент расследование находилось в начальной стадии и в нем не было «достаточного прогресса». К тому же подозреваемые Ли Чжи Хен, Ли Чже Нам, Хон Чон Хак и О Чжон Гиль имели гражданство Северной Кореи.
У посольства России в Республике Корея нет никакой информации по этому поводу, заявил РБК представитель посольства, комментируя сообщение JoongAng Ilbo.
Единокровный брат северокорейского лидера Ким Чен Ына скончался 13 февраля в Малайзии после нападения в аэропорту Куала-Лумпура. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как Ким Чен Нама атаковали две женщины, одна из которых приложила что-то к его лицу. Результаты вскрытия показали, что он был убит с помощью высокотоксичного вещества VX, обладающего нервно-паралитическим действием.
В рамках расследования убийства Ким Чен Нама власти Малайзии задержали несколько человек, в том числе гражданина КНДР. Как заявила после ареста одна из задержанных, она думала, что участвует в розыгрыше, за который ей заплатили $90.
Ким Чен Нам приходился Ким Чен Ыну единокровным братом. Он был старшим сыном предыдущего лидера Северной Кореи Ким Чен Ира и актрисы Сон Хе Рим. В 2001 году, после попытки попасть в японский Диснейленд по поддельному паспорту, Ким Чен Нам был изгнан из КНДР, после чего жил в Китае.
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