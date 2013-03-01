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Во Владивостоке северокорейский Ту-204 не взлетел с первой попытки
В пятницу, 1 марта, во Владивостоке пассажирский самолет северокорейской авиакомпании Air Koryo Ту-204 выкатился за пределы рулежной дорожки в аэропорту Владивостока, незначительно повредив оборудование полосы.Лайнер, выполнявший рейс Пхеньян-Владивосток, после сруливания с взлетно-посадочной полосы на рулежную дорожку по неустановленной причине выкатился за ее пределы, повредив при этом два специальных фонаря, установленные на рулежке.
На борту самолета находилось около 200 пассажиров и членов экипажа. Никто из них не пострадал. После происшествия пассажиры были штатно высажены.
Аэропорт Владивостока работал и работает в обычном режиме, на регулярность выполнения рейсов это событие не повлияло, - сообщили "Золотому Рогу" в пресс-службе аэропорта.
Напомним, что проблемы с системой торможения на самолетах Ту-204 уже стали нормой. По данным Росавиации, случай выкатывания самолета Ту-204, произошел 21 декабря 2012 года в аэропорту Толмачево. Тогда после посадки не включился реверс обоих двигателей и не сработали элементы системы торможения.
29 декабря 2012 года рядом с аэропортом Внуково разбился самолет Ту-204 компании Red Wings. Лайнер с бортовым номером RA-64047 прилетал из чешского города Пардубице в Москву, авария произошла при посадке, в 16:35. Самолет промахнулся мимо взлетно-посадочной полосы полосы, пробил ограждение и оказался на Киевском шоссе, при этом он развалился на три части. Происшествие унесло жизни четырех человек.
Кроме того, Ту-204 совершал вынужденную посадку 18 июня 2009 года в аэропорту Краснодара. Причиной тому послужил отказ двигателя. По одному аварийному случаю было зафиксировано в 2007 и 2008 годах, еще три, не считая озвученного, в 2009-м, и еще один - в 2010 году.
Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог", Владивосток.
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Комментарии
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Мой псевдоним15:11, 02.03.2013#
А причём здесь С. корея? Между прочим ТУ-204 относительно свежий самолет (по сравнению с А3XX и B7X7). И производится только в РФ. Разрешение на вылет из аэропорта на территории РФ дается техниками местных аэропортов. так что не надо инфу ненужную давить. Batman правильно говорит, причём здесь не взлетел? если он после посадки рулил?. "Судно не смогло пришвартоваться с первого раза к причалу. . . потому что оно уходило в другой порт".
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Дмитрий20:48, 01.03.2013#
Ну а гадить-то зачем? Вот эту вот фразу кто написал: "Напомним, что проблемы с системой торможения на самолетах Ту-204 уже стали нормой. "? Для кого они стали нормой? Кто ему сказал, что тут была проблем а с тормозной системой?В общем, "новость" ярко подчеркивает дремучесть и некомпетентность некоего журналиста Клименко, а фактической информации в ней почти нет.
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Б. . . ть, все летаем на боингах и аэрбасах! Ну его, российский авиапром.