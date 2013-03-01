Во Владивостоке северокорейский Ту-204 не взлетел с первой попытки

В пятницу, 1 марта, во Владивостоке пассажирский самолет северокорейской авиакомпании Air Koryo Ту-204 выкатился за пределы рулежной дорожки в аэропорту Владивостока, незначительно повредив оборудование полосы.Лайнер, выполнявший рейс Пхеньян-Владивосток, после сруливания с взлетно-посадочной полосы на рулежную дорожку по неустановленной причине выкатился за ее пределы, повредив при этом два специальных фонаря, установленные на рулежке.

На борту самолета находилось около 200 пассажиров и членов экипажа. Никто из них не пострадал. После происшествия пассажиры были штатно высажены.

Аэропорт Владивостока работал и работает в обычном режиме, на регулярность выполнения рейсов это событие не повлияло, - сообщили "Золотому Рогу" в пресс-службе аэропорта.

Напомним, что проблемы с системой торможения на самолетах Ту-204 уже стали нормой. По данным Росавиации, случай выкатывания самолета Ту-204, произошел 21 декабря 2012 года в аэропорту Толмачево. Тогда после посадки не включился реверс обоих двигателей и не сработали элементы системы торможения.

29 декабря 2012 года рядом с аэропортом Внуково разбился самолет Ту-204 компании Red Wings. Лайнер с бортовым номером RA-64047 прилетал из чешского города Пардубице в Москву, авария произошла при посадке, в 16:35. Самолет промахнулся мимо взлетно-посадочной полосы полосы, пробил ограждение и оказался на Киевском шоссе, при этом он развалился на три части. Происшествие унесло жизни четырех человек.

Кроме того, Ту-204 совершал вынужденную посадку 18 июня 2009 года в аэропорту Краснодара. Причиной тому послужил отказ двигателя. По одному аварийному случаю было зафиксировано в 2007 и 2008 годах, еще три, не считая озвученного, в 2009-м, и еще один - в 2010 году.



Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог", Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.