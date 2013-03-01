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Во Владивостоке северокорейский Ту-204 не взлетел с первой попытки

01 Марта 2013, 17:06 | Владивосток

В пятницу, 1 марта, во Владивостоке пассажирский самолет северокорейской авиакомпании Air Koryo Ту-204 выкатился за пределы рулежной дорожки в аэропорту Владивостока, незначительно повредив оборудование полосы.Лайнер, выполнявший рейс Пхеньян-Владивосток, после сруливания с взлетно-посадочной полосы на рулежную дорожку по неустановленной причине выкатился за ее пределы, повредив при этом два специальных фонаря, установленные на рулежке.

На борту самолета находилось около 200 пассажиров и членов экипажа. Никто из них не пострадал. После происшествия пассажиры были штатно высажены.

Аэропорт Владивостока работал и работает в обычном режиме, на регулярность выполнения рейсов это событие не повлияло, - сообщили "Золотому Рогу" в пресс-службе аэропорта.

Напомним, что проблемы с системой торможения на самолетах Ту-204 уже стали нормой. По данным Росавиации, случай выкатывания самолета Ту-204, произошел 21 декабря 2012 года в аэропорту Толмачево. Тогда после посадки не включился реверс обоих двигателей и не сработали элементы системы торможения.

29 декабря 2012 года рядом с аэропортом Внуково разбился самолет Ту-204 компании Red Wings. Лайнер с бортовым номером RA-64047 прилетал из чешского города Пардубице в Москву, авария произошла при посадке, в 16:35. Самолет промахнулся мимо взлетно-посадочной полосы полосы, пробил ограждение и оказался на Киевском шоссе, при этом он развалился на три части. Происшествие унесло жизни четырех человек.

Кроме того, Ту-204 совершал вынужденную посадку 18 июня 2009 года в аэропорту Краснодара. Причиной тому послужил отказ двигателя. По одному аварийному случаю было зафиксировано в 2007 и 2008 годах, еще три, не считая озвученного, в 2009-м, и еще один - в 2010 году.

Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог", Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

 

Автор: Олег Клименко
Теги: аэропорт Владивосток  Ту-204  происшествие 



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Комментарии

  • Замполит18:19, 01.03.2013#

    Б. . . ть, все летаем на боингах и аэрбасах! Ну его, российский авиапром.

  • Псевдоним19:42, 02.03.2013#

    а ты что думаешь про сухой суперджет?! для него некоторые части фюзеляжа собираются в Комсомольске-на-Амуре!!! и что теперь вообще не летать?! каждый борт подлежит ТО после определенного налета часов! но так как живем в россии, никто за ТО платить не хочет. . .

  • Batman18:29, 01.03.2013#

    А при чем здесь "не взлетел с первой попытки"?

  • Псевдоним18:47, 01.03.2013#

    Потому что это Северная Корея, самолет не развалился, значит еще летать будет, пока окончательно не е. . . .

  • Мой псевдоним15:11, 02.03.2013#

    А причём здесь С. корея? Между прочим ТУ-204 относительно свежий самолет (по сравнению с А3XX и B7X7). И производится только в РФ. Разрешение на вылет из аэропорта на территории РФ дается техниками местных аэропортов. так что не надо инфу ненужную давить. Batman правильно говорит, причём здесь не взлетел? если он после посадки рулил?. "Судно не смогло пришвартоваться с первого раза к причалу. . . потому что оно уходило в другой порт".

  • Псевдоним18:39, 01.03.2013#

    На фото какой-то ИЛ-62

  • Замполит18:56, 01.03.2013#

    Просто корейские пилоты в последний момент передумали возвращаться на родину чучхе.

  • Batman19:18, 01.03.2013#

    Видимо, он в Пхеньяне с первой попытки не взлетел. А потом долетел нормально и даже приземлился. Правда фонари посшибал.

  • Псевдоxaм19:34, 01.03.2013#

    плохому пилоту даже взлетная полоса мешает:-(

  • Дмитрий20:48, 01.03.2013#

    Ну а гадить-то зачем? Вот эту вот фразу кто написал: "Напомним, что проблемы с системой торможения на самолетах Ту-204 уже стали нормой. "? Для кого они стали нормой? Кто ему сказал, что тут была проблем а с тормозной системой?В общем, "новость" ярко подчеркивает дремучесть и некомпетентность некоего журналиста Клименко, а фактической информации в ней почти нет.

  • Замполит09:41, 02.03.2013#

    Дмитрий, перечитайте текст. Для вас выкатывание самолета за пределы полосы, да еще на взлете не новость? А постоянные происшествия и даже катастрофы с "тушками" да с человеческими жертвами - тоже не "событие"? Да вы железный человек!

  • Мой псевдоним15:13, 02.03.2013#

    Замполит, перечитайте новость и прочитайте название городов отправления и прибытия. Видимо дружелюбные северокорейские СМИ расказали ЗР о том, что у них там за ЧП.

  • s14:52, 02.03.2013#

    ТУ + северокорейские пилоты = гремучая смесь, никогда бы не полетел. . .

  • Псевдоним14:52, 02.03.2013#

    Народ, Вы тупите, ага?Причем в данной ситуазии тормоза?Он же взлетал. Или сейчас на тормозах взлетают?УУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУу

  • Чкалов15:01, 02.03.2013#

    Так он же не на взлете, а на посадке!!! ЖЮрналисты!!! Ку ку!!!

  • Kommentator15:05, 02.03.2013#

    А, чё у нас теперь обезьян за руль содют? Вот я щас свою кошку Муську научу ездить на автомобиле, и пусть она меня из бара пянова, пянова домой довозит.

  • голодный15:06, 02.03.2013#

    Надо сильней катопульту затягивать.

  • Kommentator15:18, 02.03.2013#

    А причё здеся катапульт? Я уже кошку пошел тренировать. Ей нравится, рулит не хуже Аников.

  • Псевдоним13:18, 08.03.2013#

    Да этот говнолет ТУ-204 уже задолбал летными происшествиями. И трясет в нём как на телеге по чернозёму. Защитникам отечественного авиахлама надо делать выводы, вся эта куча происшествий произошла менее чем за пол года.

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