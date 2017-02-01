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Школа во Владивостоке подверглась газовой атаке

01 Февраля 2017, 20:47 | Владивосток

В среду утром в школе № 51 Владивостока был распылен неизвестный газ, сообщает деловая газета «Золотой Рог». По данным, которые распространяются в соцсетях учениками и их родителями, все произошло на перемене, приблизительно с 9.40 до 10.00.

Однако занятия в школе были продолжены, хотя дети и учителя даже в классах чувствовали сильный запах, кашляли и задыхались. Было рекомендовано проветрить классы, но в коридор не выходить. Удивительно, но в это время некоторые классы даже писали контрольные работы.

Некоторые родители учеников позже сообщили в соцсетях и в группах в мессенджерах, что дети продолжали себя плохо чувствовать и дома.

Позже в ситуацию вмешались представители полиции и МЧС и, насколько известно редакции, занятия в школе в четверг полностью отменены. Источник сообщает, что в учебном заведении будет проведен анализ воздуха.

По предварительной информации газ был распылен одним из учеников школы из газового баллончика. Откровенно вялую реакцию педагогических властей на ЧП источник в отделе образования пояснил тем, что распыление газа в школах города происходит регулярно, о некоторых случаях даже не сообщается в правоохранительные органы. Так, известно, что однажды газовая смесь была распылена в одной из гимназий города, причем, прямо во время урока. Скандал, как это здесь принято, быстро замяли, чтобы не портить репутацию «элитного» учебного заведения.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: происшествие  газ  МЧС  гимназия  ЧП  школа  баллончик  полиция 



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