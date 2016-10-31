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Путин предложил сажать на десять лет силовиков, которые "отжимают" бизнес
Силовики могут попасть в колонию на десять лет, если они привлекли к уголовной ответственности заведомо невиновных предпринимателей и те лишились бизнеса, следует из внесенного в Госдуму законопроекта Владимира Путина, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Как пишет РБК, президент Владимир Путин внес законопроект об ужесточении ответственности правоохранительных органов за необоснованное уголовное преследование предпринимателей. Поправками в ст.299 Уголовного кодекса России (УК; привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности) предлагается увеличить срок лишения свободы с пяти до семи лет. Если это привело к крупному ущербу или «иным тяжким последствиям», то срок наказания может быть от пяти до 10 лет. Крупный ущерб — это 1,5 млн руб., сказано в документе.
Статья дополняется также новым составом: «незаконное возбуждение дела, если это деяние совершено в целях воспрепятствования предпринимательской деятельности либо из корыстной или иной личной заинтересованности, повлекшее прекращение предпринимательской деятельности либо причинение крупного ущерба». За это предлагается наказывать лишением свободы на срок от пяти до 10 лет.
Предварительное следствие по делам, возбужденным по ст.169 УК (воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности), президентскими поправками передается от МВД Следственному комитету России (СКР).
Законопроект поможет снизить число случаев, когда предприниматели по итогам расследования возбужденных дел хоть и не лишались свободы, но теряли бизнес, следует из пояснительной записки к законопроекту. «На практике распространены случаи, когда уголовное дело возбуждается не в отношении конкретного предпринимателя, а по факту совершения преступления. Такие дела расследуются в течение нескольких месяцев, а затем прекращаются, что нередко приводит к частичному или полному разрушению бизнеса», — говорится в документе.
Об этой проблеме неоднократно сообщали и сами предприниматели. В ежегодном докладе бизнес-омбудсмена Бориса Титова о состоянии делового климата говорится, что в 2015 году правоохранительные органы выявили порядка 255 тыс. экономических преступлений — максимум с 2010 года, было возбуждено свыше 234 тыс. уголовных дел. Но далеко не все дела доводятся до конца: число осужденных в прошлом году составляло 35 тыс., сообщал ранее РБК.
Путин во время своего Послания Федеральному собранию в декабре 2015 года призывал улучшить качество следствия и ссылался на статистические данные, согласно которым из 200 тыс. возбужденных в 2014 году по экономическим составам дел приговором закончились «лишь 15%». «При этом абсолютное большинство, 83% предпринимателей, на которых были заведены уголовные дела, полностью или частично потеряли бизнес. То есть их попрессовали, обобрали и отпустили», — говорил Путин.
Зачастую уголовные дела возбуждаются исключительно в целях уничтожения бизнеса или вымогательства, сказал РБК депутат-единоросс из комитета Госдумы по законодательству Рафаэль Марданшин. По его словам, предложенные Путиным поправки в УК помогут создать систему, которая сократит количество уголовных дел, возбуждаемых в отношении заведомо невиновных лиц. Сопредседатель «Деловой России» Андрей Назаров с Марданшиным согласен: законопроект, как заявил он РБК, несет важную превентивную функцию.
Этот законопроект носит популистский характер, надо менять психологию правоохранителей, чтобы он заработал, отметил РБК адвокат Владимир Жеребенков. «Умысел отнять бизнес в данном случае очень трудно доказать. А суд у нас работает на обеспечение результата, показателей, которые нужны правоохранительным органам, а не на интересы граждан», — пояснил он.
Фото с сайта "Югополис.Ru".
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ну так с себя бы и начал