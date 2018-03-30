Мошенника Мавроди похоронят за счет государства

В свое время десятки тысяч приморцев решили сыграть с ним в "пирамиду", но, естественно, проиграли

Великий комбинатор лихих 1990-х – основатель финансовой пирамиды "МММ" — закончил свою жизнь на остановке, и вот уже четвертые сутки его тело лежит в морге. За ним никто не приходит, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

По предварительной версии, пишут "Вести.Ru" он умер от сердечного приступа, но пока точную причину смерти еще устанавливают.

Если после окончания этой процедуры за ним так никто и не явится, то основателя "МММ" похоронят в общей могиле за счет госбюджета, пишет телеграм-канал Mash.

Ранее агентство РИАМО со ссылкой на осведомленный источник сообщило, что раньше 2 апреля Сергея Мавроди вряд ли похоронят.

В частности, возникли сложности из-за отказа его родного брата Вячеслава, которому принадлежат права на распоряжение семейным захоронением на Хованском кладбище, хоронить Сергея Мавроди рядом с родителями.

Основателю крупнейшей финансовой пирамиды, из-за которой десятки тысяч граждан России лишились своих накоплений, стало плохо на остановке общественного транспорта в Москве. Он жаловался на проблемы с сердцем. Случайный прохожий вызвал скорую, но медикам спасти Сергея Мавроди не удалось. Ему было 62 года.

В Приморье в 90-х годах десятки тысяч человек стали участниками первых пирамид «МММ». Десятки же тысяч стали и ее жертвами. Однако это ничему не научила слишком многих. Как только Мавроди принялся создавать свои новые «проекты», он быстро нашел в Приморью очередную клиентуру. Более того, многие из его жертв прогорев, становились участниками «МММ» и более поздних лет. Деловая газета «Золотой Рог», которая боролась с финансовыми пирамидами все 26 лет своей деятельности, в какой-то момент даже предложила не считать «пирамидчиков» жертвами и не предпринимать никаких шагов по возвращению их средств. Все участники пирамид Мавроди конца 90-х и всех 2000-х прекрасно осознавали, на какой риск они идут. За что и поплатились.