В квартире жены модельера Юдашкина нашли казино

Полиция обнаружила в Брюсовом переулке Москвы игорный зал, который располагался в квартире принадлежащей Марине Юдашкиной, жене модельера Валентина Юдашкина, сообщает газета «Золотой Рог» со ссылкой на ТАСС.

Игорное заведение в Пресненском районе Москвы накрыли вечером в субботу, 28 марта. Когда полицейские ворвались в квартиру, в ней никого не оказалось: все посетители нелегального казино ушли по пожарной лестнице.

В квартире нашли два стола для покера и один стол для рулетки, а также восемь игровых автоматов, сообщил неназванный источник агентства «Москва» в полиции. Кроме того, в помещениях обнаружили карты и фишки.

Казино располагалось в квартире, общая площадь которой составила 158 квадратных метров, сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на свой источник. Life News пишет, что квартирой владеет менеджер «Дома моды Валентина Юдашкина» Марина Юдашкина. По информации издания, жену модельера вызвали на допрос в полицию.

Главное управление МВД по Москве и Марина Юдашкина на момент написания заметки не комментировали сообщения о казино в Брюсовом переулке.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.