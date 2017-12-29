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Мошенники придумали новый способ вымогательства денег через карту "Сбербанка"
Любители «халявы» оказываются жестоко наказаны
Способов обманом отнять кровно заработанные средства у доверчивых людей существует огромное множество. Чаще всего в группе риска оказываются пенсионеры, которые в силу возраста плохо разбираются в современных технологиях, в том числе и в банковской системе, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
По информации, выложенной в telegram-канале, неизвестные вывели с карты пенсионера почти 150 тысяч рублей. Пострадавшему позвонили в его день рождения и представились сотрудниками «Сбербанка»: якобы банк подарил имениннику денежную сумму, и для ее получения необходимо воспользоваться банкоматом согласно инструкциям, заботливо продиктованным злоумышленниками.
Следуя указаниям, жертва подключилась к системе «Сбербанк-Онлайн», через которую мошенники смогли вывести его деньги. В полной мере осознав трагизм ситуации, пострадавший отправился в полицию и написал заявление.
Напоминаем читателям: будьте осторожны и не поддавайтесь на уловки мошенников, особенно сулящих «халявные» деньги.
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