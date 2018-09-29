Отели, квартиры и амбиции Натальи Красавцевой

Солдатам – палатки, командирам – отели: кто зарабатывает на разрухе в военных городках

Пока военные мерзнут в неотапливаемых квартирах и годами ждут ремонта, бывшая бизнесвумен Наталья Красавцева, ныне возглавляющая Департамент эксплуатационного содержания и обеспечения коммунальными услугами воинских частей и организаций Министерства обороны, получает деньги из федерального бюджета, тратя их на заграничную недвижимость и отпуск с родственниками.





В преддверии отопительного сезона коммунальные проблемы военных городков на Дальнем Востоке снова вышли на первый план. Миллионные задолженности вынудили «Дальневосточную генерирующую компанию» разорвать контракт на поставку тепла с ведомственным подрядчиком ООО «ГУЖФ» и перейти на прямые договора с населением. Однако висящие на министерстве долги – не единственная проблема военных городков. Жилфонд Минобороны повсеместно находится в плачевном состоянии: изношены инженерные сети и коммуникации, дома и котельные годами не видели ремонта. Военнослужащие и их семьи каждый день живут как на вулкане – в ожидании аварии или отключения объектов за долги.

Контролировать ситуацию в ведомственном жилфонде должен Департамент эксплуатационного содержания и обеспечения коммунальными услугами воинских частей и организаций Министерства обороны. Возглавляет его с 2017 года Наталья Евгеньевна Красавцева. Но если присмотреться внимательнее к ее биографии, то станет понятно, что проблемы рядовых военных ее мало волнуют.

Внимание журналистов уроженка Самары Наталья Красавцева впервые привлекла в 2015 году, когда ее фирма получила крупный госконтракт от Минобороны на капитальный ремонт объектов военной части № 14118 в Сергиево-Посадском районе Московской области. Объекты, кстати, предназначались не для простых солдат, а для новой научной роты из специалистов-ядерщиков. Ничего, как говорится, не предвещало, работы были рассчитаны на месяц: ремонт здания казармы, клуба, столовой и замена инженерных сетей не должны были затянуться. Тем более что сотрудники «Весты» получили доступ в часть еще в октябре. Однако объекты не сданы до сих пор, а миллионы бюджетных средств осели не только в карманах предприимчивой Натальи Евгеньевны и ее родственников, но даже за границей.

Но обо всем по порядку. В ноябре 2015 года контракт с ООО «Веста», директором которой и являлась Наталья Евгеньевна, тогда еще Пятаева, заключало «Главное управление обустройства войск» - его сумма составила 152 млн рублей. Тогда же компания получила аванс в размере 50 млн рублей. Не имея собственных ресурсов, «Веста» привлекла в работе субподрядчиков: «РСК Арсенал», «ПК СтройПрофОкна», «Компания „Оконный континент“», «Астро», «Дизель Сервис», «Мастер Д Плюс». Им от аванса досталось около 30 миллионов. Остальные деньги «расползлись» по счетам, никак не связанных с ремонтом организаций и людей:

более 5,5 млн рублей получило ООО «Форма Т», директором которой также являлась Наталья Пятаева;

7,5 млн она получила на личную карту в качестве заработной платы, командировочных и прочих текущих расходов;

2,2 млн рублей было перечислено тогдашнему гражданскому мужу Натальи Евгеньевны - Владимиру Сальникову.

Часть средств якобы перечислялись сотрудникам «Весты», однако среди них числились как минимум сын и мать самой Натальи, а также еще ряд связанных с ней лиц. Через Сальникова же и ряд подставных фирм деньги поступали на оффшорные счета за рубеж, в частности фирмам ОО «Боугейт Инвестментс Лимитэд» и ОО «Астронэт Инвестментс Лимитэд» на Кипре.

К 2017 году деньги кончились, и «Весту» пришлось банкротить, однако ее место тут же заняла ООО «Компания Веста» с тем же директором во главе, а срок перезаключенного госконтракта был сдвинут.





http://www.kopeika.org/images/blog/Registered/pritomanowa/2018/08/25/%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BE.jpg

А что же военные, прибывшие в 2015 году в воинскую часть в надежде на обновленное жилье? А они около полугода жили в походных условиях, довольствуясь надувными палатками, и лишь потом переехали в соседнюю часть, так и не дождавшись уютных комфортабельных кубриков. На ремонтируемых зданиях сняли крышу, и их два года заливало дождями и засыпало снегом. Сегодня они находятся в еще худшем состоянии, чем до начала «ремонта».

Не повезло и рабочим, занятым на стройке: им регулярно задерживали, а то и вовсе не выплачивали заработную плату, долги также исчислялись миллионами рублей. Дело могло бы кончиться митингом, но администрация района его не согласовала, однако люди все равно входили на одиночные пикеты. Не помогло – бригадиры сами рассчитывались с бастующими работниками. На других объектах «Веста» так же подтвердила репутацию неблагонадежного работодателя:





http://contragents.ru/vesta_ooo_1147746345878

В проигрыше остались и субподрядчики – ведь часть работ они все же выполнили. После банкротства «Весты» они обратились в суд с претензиями на общую сумму более 50 млн рублей – но этих денег на счетах компании, конечно, не оказалось. Зато выяснилось, что за счет фирмы по «рабочим вопросам» Наталья Евгеньевна успела посетить Францию, Италию, США, ОАЭ, Сингапур, Литву, Германию, Антигуа, Филиппины и другие экзотические страны. С собой она брала опять же мать и сына, и Владимира Сальникова – все были якобы сотрудниками «Весты». В Италии бизнесвумен даже успела прикупить отель: предварительный договор с NUOVE ED ANTICHE DIMORE SRL был заключен еще в 2012 году, однако полностью сделка завершилась уже в 2017. Стоимость покупки составила 46 млн рублей.









Вид из окна отеля Dimore Antiche

https://www.booking.com/hotel/it/dimore-antiche.ru.html?aid=315714;label=dimore-antiche-g9kcMthciZ75STu48kbfXAS63748275202%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi%3Atiaud-146342138230%3Akwd-3456228924%3Alp9047075%3Ali%3Adec%3Adm;sid=f3c77c137a39453e8fb09d7837f096e1;atlas_src=sr_iw_title;dist=0;room1=A%2CA;sb_price_type=total;type=total&

Стоит отметить, что одним госконтрактом Наталья Красавцева не ограничилась. У трех фирм, где она значилась руководителем — «Веста», «Компания Веста» и «Форма Т», - были заключены контракты с военным ведомством на сумму более чем 1 млрд рублей. Им доверили в частности реконструкцию московских военных городков и военно-клинического госпиталя им. Вишневского в Красногорске, но не один проект не был сдан в срок.

Сама Наталия Евгеньевна, формально отказавшись от ведения бизнеса, стала в 2016 году супругой Олега Красавцева, одного из руководителей московского управления серьезной правоохранительной структуры, получив в подарок не только новую фамилию, но и трехкомнатную квартиру площадью около 150 кв. метров в элитном ЖК Royal House on Yauza и два машино-места в придачу. Кстати, официально автомобиля у Пятаевой-Красвцевой не числится с 2002 года. Стоимость такой жилплощади по приблизительным оценкам равняется почти 50 млн рублей.

https://www.cian.ru/kupit-kvartiru-zhiloy-kompleks-royal-house-on-yauza-6549/

И финал «военной» карьеры госпожи Красавцевой – назначение в феврале 2017 года на должность руководителя департамента эксплуатации, содержания и обеспечения коммунальными услугами воинских частей и организаций Министерства обороны. Однако на деле бросать свои компании Наталья Евгеньевна не собиралась, хотя госслужащим запрещено заниматься предпринимательской деятельностью. Судя по банковским данным, перестав быть директором, она продолжала управлять счетами ООО «Форма Т» и ООО «Компания Веста», не давая фиктивным руководителям права подписи на счетах.

Интересно, что уже в 2018 году некое ООО «Веста» заключило контракт с Минобороны на сумму более 3 млн рублей – фирма должна оказывать услуги по вывозу твердых коммунальных отходов с территории жилого фонда МО РФ в Волгоградской области. Формально компания стала субподрядчиком ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России – структуры, которая с прошлого года единолично отвечает за содержание объектов военной и социальной инфраструктуры и предоставление коммунальных услуг в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации и находится в прямом подчинении департаменту, возглавляемому Натальей Красавцевой. Сложно представить, что это просто совпадение.





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Если Наталья Евгеньевна Красавцева со всем ее богатым опытом по обворовыванию государства теперь возглавляет департамент, который отвечает за содержание ведомственного жилфонда, то не приходится удивляться бесконечному списку проблем, с которыми сталкиваются жители военных городков. Пока миллионы из бюджета уходят в руки таких чиновников, офицеры и ветераны не дождутся тепла в батареях и ремонта в подъездах.

Иван КУЗЬМИН.