Мошенники нашли сногсшибательный способ похищения денег с банковских карт

Для кражи средств они использовали выброшенные чеки, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

Белгородский суд признал виновными в краже двух женщин и мужчину, которые получали доступ к счетам своих жертв с помощью выброшенных в урны чеков у банкоматов. Чтобы осуществить свой злой умысел мошенникам приходилось по ночам рыться в переполненных урнах у банкоматов, сообщает информагентство «REP.ru»

«Две 34-летние жительницы Люберец похищали деньги вкладчиков Сбербанка через сервис «Сбербанк Онлайн». Они приходили в помещения, где установлены банкоматы, поздно вечером и проверяли урны в поисках чеков. Их интересовали не все чеки, а только те, где были идентификатор пользователя и пароль для входа в «Сбербанк Онлайн», а также чеки с указанием номеров телефонов клиентов», - сообщается на сайте информационного агентства.

После необходимых находок злоумышленницы отправляли полученные данные своему сообщнику, который работал в салоне связи. Своим подельникам он предоставлял паспортные данные клиентов, которые находил в базе сотовых операторов и включал на номера жертв услугу «добровольная блокировка». После этого девушки взламывали личный кабинет клиента в сервисе «Сбербанк Онлайн» и переводили его средства на свои банковские карты.

В период с мая по сентябрь 2016 года мошенники похитили порядка 660 тыс. рублей со счетов 11 россиян.

Найти аферисток получилось после обращений клиентов банка и по записям с видеокамер. Во время суда подсудимые полностью признали свою вину и просили, учитывая наличие маленьких детей, отсрочить наказание до их совершеннолетия. Однако суд с учетом всех обстоятельств приговорил одну девушку к 2,5 годам лишения свободы, а вторую к 5 годам. Их сообщник получил штраф в размере 498 тыс. рублей.