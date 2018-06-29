www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.29 р. 100 JPY: 57.33 р.
EUR: 73.09 р. 10 CNY: 95.45 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Происшествия
Распечатать

Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных

29 Июня 2018, 10:12 | В России

Это будет не амнистия, а кое-что другое

Государственная Дума приняла закон, предусматривающий введение гибкой системы зачета дней, которые обвиняемые проводят в СИЗО до вынесения приговора. Это нововведение, с одной стороны, даст пусть к освобождению ста тысяч заключенных в колониях, а с другой, ухудшат положение людей, которым будут назначать домашний арест, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Если человек ждал приговора в СИЗО, а был осужден на исправительные работы или ограничения по военной службе, один день в СИЗО будет зачитываться за три дня такого наказания. Если приговорили к обязательным работам – один день в СИЗО приравняют к восьми часам обязательных работ.

День в СИЗО будет зачитываться за два дня, если приговор осужденному предусматривает ограничение свободы, принудительные работы или арест (вид краткосрочного лишения свободы, предусмотрен законодательством России, но пока не применяется, так как не создана система арестных домов), а также срок в колонии-поселении.

Из-под действия нового закона выведены люди, осужденные при особо опасном рецидиве преступлений, те, кто был приговорен к смертной казни, но приговор им был изменен в порядке помилования. Мораторий на смертную казнь в России был введен в 1996 году, осужденные на расстрел отбывают или пожизненное заключение, или большие сроки лишения свободы.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: госдума  зек  срок  СИЗО  уголовный кодекс  смертная казнь  свобода  тюрьма  заключенный  колония  статья  правопорядок  мораторий  удо 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru