Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных

Это будет не амнистия, а кое-что другое

Государственная Дума приняла закон, предусматривающий введение гибкой системы зачета дней, которые обвиняемые проводят в СИЗО до вынесения приговора. Это нововведение, с одной стороны, даст пусть к освобождению ста тысяч заключенных в колониях, а с другой, ухудшат положение людей, которым будут назначать домашний арест, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Если человек ждал приговора в СИЗО, а был осужден на исправительные работы или ограничения по военной службе, один день в СИЗО будет зачитываться за три дня такого наказания. Если приговорили к обязательным работам – один день в СИЗО приравняют к восьми часам обязательных работ.

День в СИЗО будет зачитываться за два дня, если приговор осужденному предусматривает ограничение свободы, принудительные работы или арест (вид краткосрочного лишения свободы, предусмотрен законодательством России, но пока не применяется, так как не создана система арестных домов), а также срок в колонии-поселении.

Из-под действия нового закона выведены люди, осужденные при особо опасном рецидиве преступлений, те, кто был приговорен к смертной казни, но приговор им был изменен в порядке помилования. Мораторий на смертную казнь в России был введен в 1996 году, осужденные на расстрел отбывают или пожизненное заключение, или большие сроки лишения свободы.