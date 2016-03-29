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Коллекторы придумали новый способ изводить должников

29 Марта 2016, 10:08 | В России

Российские коллекторские компании ищут всё новые способы воздействия на заемщиков. После того как в компании «АктивБизнесКоллекшн» (коллекторское бюро Сбербанка) столкнулись с участившимися случаями нецензурной брани должников, которая привела к текучке кадров call-центра, в компании решили подавать в суд на матерщинников. Нашлись и другие поводы для того, чтобы начать судебные разбирательства с должниками, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

С начала года все дела должников, которые неоднократно нецензурно оскорбляли сотрудников, компания решила сразу передавать в суды для взыскания задолженности в судебном порядке. Как рассказали «Известиям» в «АктивБизнесКоллекшн», это привело к стремительному росту судебных обращений с 30% до 41% (от портфеля) уже в первые месяцы 2016 года.

— Если раньше компания обращалась в суд тогда, когда это было экономически оправданно, теперь мы готовы идти в суд и по принципиальным моментам. Мы дорожим нашими лучшими кадрами. Надеюсь, что это станет сигналом для клиентов, для рынка, ситуация начнет меняться, т.к. с людьми, даже если они являются коллекторами, нельзя общаться в столь грубой форме, — пояснил гендиректор «АктивБизнесКоллекшн» Дмитрий Теплицкий.

Аналогичные меры воздействия в компании применяют и к должникам, которые пишут жалобы во все инстанции на действия агентства, «не имея фактически на то оснований, тем самым пытаясь затянуть процесс досудебного урегулирования и оказать давление на компанию».

— Мы поднимаем телефонные переговоры, на которые жалуются должники в рамках процедуры контроля качества, лишний раз убеждаясь, что там нет никаких поводов для обращений. Буквально в начале года один из подобных случаев разбирали, должник с целью уйти от ответственности написал жалобные письма, направив их во все возможные адреса, на что только хватило фантазии, — в аппарат президента РФ, ЦБ, прокуратуру, Роскомнадзор, Роспотребнадзор, НАПКА и т.д. по списку, надеясь уйти от оплаты просроченной задолженности. Рекорд, который мы зафиксировали, — около 270 жалоб от одного клиента. Опыт показывает, что в подобных случаях задолженность клиент, как правило, оплатить в состоянии, что и происходит по факту получения им приглашения в суд. По всем безосновательным жалобам мы готовы судиться, — говорит Теплицкий.

В других коллекторских компаниях говорят, что такое решение коллекторской компании пока прецедент для рынка.

— Количество обращений в суд Первого коллекторского бюро не связано с ухудшением поведенческих характеристик должников (оскорбления в адрес коллекторов и пр.), количество исков определяется экономической целесообразностью, оценкой перспектив взыскания, объемом портфеля в работе, — пояснили в пресс-службе ПКБ (контролирует 40% рынка цессии). По словам президента компании «Секвойя Кредит Консолидейшн» Елены Докучаевой, резкого роста судебных разбирательств с должниками по цессионным договорам на рынке пока не наблюдается.

Впрочем, при обращениях с целью взыскания суд всегда оказывается на стороне коллекторов.

— Стоит отметить, что в суд коллекторские агентства стараются обращаться только в одном случае, когда договориться с должником не удается, но при этом есть понимание, что у него есть возможность для погашения долга. Таким образом, в среднем около 20% купленных долгов погашаются в принудительном порядке после получения судебного решения, которое в 100% случаев поддерживает сторону агентства, так как речь идет о банковской задолженности, по которой имеется четкая документация, — пояснила Докучаева.

По мнению коллекторов, решение вопроса через суд прежде всего не выгодно самому должнику, поэтому воспитательная логика в этом решении присутствует. Когда должник идет на контакт со специалистом по взысканию, у него есть возможность разработать индивидуальный план погашения долга, договориться об определенном дисконте, попросить рассрочку, т.е. найти оптимальное решение, которое будет устраивать обе стороны, подчеркнула Докучаева.

— Отказываясь от общения с профессиональными коллекторскими агентствами, должник загоняет себя в «долговую яму». Однако в нашей практике отказываются общаться с коллекторскими агентствами из-за мнения, что их в скором времени запретят, не более 7% должников, после разговора с ними и разъяснения текущей ситуации их доля снижается до 4%. Стоит отметить, что текущая ситуация вызвана неправильной подачей информации СМИ, а также низкой финансовой грамотностью населения, — комментирует Докучаева.

По мнению юристов, какая бы мотивация ни скрывалась за действиями коллекторов, они могут реагировать на действия должников в рамках правового поля — и в том числе могут судиться с должниками по причине излишне назойливых жалоб.

— У коллекторов есть полное право обращаться в суд по договору займа в связи с наступившей просрочкой, вопрос — реализовывать это право или нет — остается на их усмотрение вне зависимости, руководствуются они неким порогом сумм или эмоциональными критериями. С точки зрения права это никак не связано: у коллекторов есть право на судебное урегулирование спора, всё, что дальше, — вопрос экономической целесообразности: стоит ли тратить 50 тыс. рублей на судебные процедуры, чтобы получить 15 тыс.? На их усмотрение, — поясняет партнер юридической фирмы Lidings Андрей Зеленин.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: заемщик  кредит  сбербанк  займ  коллектор  активбизнесколлекшн 






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Комментарии

  • Кос10:21, 29.03.2016#

    Заказуха полная. Пытаются обелиться. В суд они подают, ахаха.

  • Р›С‘Р»СЊРєР°10:40, 29.03.2016#

    ". . . т. к. с людьми, даже если они являются коллекторами, нельзя общаться в столь грубой форме, — пояснил гендиректор «АктивБизнесКоллекшн» Дмитрий Теплицкий". - "Даже если" - это приговор. Да, профессия очень печальная, не уважаемая, даже гендиректор согласен.

  • Р В Р’В Р вЂ™Р’В Р В Р 11:00, 29.03.2016#

    Бедненькие рэкетирчики, матерят их!!!!! Ай-ай-ай нехорошие какие терпилки!!!!

  • бабай20:42, 29.03.2016#

    От мертвого осла уши , колекторамв колхоз работать а не монету стричь с простых людей

  • 11121:15, 29.03.2016#

    Часто должники дают заведомо неверные телефоны. Потом коллекторы звонят по этим телефонам и достают невиновных граждан. Как с этим быть?А вообще статья - лажа. У них такой объем работы, что отвлекаться на матерщинников им просто некогда.

  • Банкир18:13, 31.03.2016#

    Достаточно внести изменения в законодательство о банковской деятельности, что только сами банки могут требовать взыскания долгов, без права уступки требований, поскольку именно банки продают банковские продукты, услуги, и клиент вправе требовать, чтобы требования о взыскании также исходили бы от банка, который ранее клиентом и был выбран.

  • Р В Р’В Р вЂ™Р’В Р В РІ18:36, 31.03.2016#

    А собачку ещё никто на канализаторов не спускал? Солью в жопу из пампушки?!

  • жулик12:19, 04.04.2016#

    Во первых срок исковой давности 3 года, а эти ушлепки и десятилетние долги пытаются взыскать. . где явно перспективы никакой судебной. Во вторых они тупо названивают на номер. . есть там человек нет человека. . я помню купил новый номер. . через год начали звонить эти придурки. . раз 5 объяснял вежливо. . я купил номер. такого человека не знаю, не звоните мне более. . через час поступал звонок. . когда платить будете??? Ну тогда начал троллить. . сливать воду с унитаза перед трубкой, говорить как с дебилами. материть. . советую со скотоколлекторами так общаться. . как огни по-свински

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