Коллекторы придумали новый способ изводить должников

Российские коллекторские компании ищут всё новые способы воздействия на заемщиков. После того как в компании «АктивБизнесКоллекшн» (коллекторское бюро Сбербанка) столкнулись с участившимися случаями нецензурной брани должников, которая привела к текучке кадров call-центра, в компании решили подавать в суд на матерщинников. Нашлись и другие поводы для того, чтобы начать судебные разбирательства с должниками, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

С начала года все дела должников, которые неоднократно нецензурно оскорбляли сотрудников, компания решила сразу передавать в суды для взыскания задолженности в судебном порядке. Как рассказали «Известиям» в «АктивБизнесКоллекшн», это привело к стремительному росту судебных обращений с 30% до 41% (от портфеля) уже в первые месяцы 2016 года.

— Если раньше компания обращалась в суд тогда, когда это было экономически оправданно, теперь мы готовы идти в суд и по принципиальным моментам. Мы дорожим нашими лучшими кадрами. Надеюсь, что это станет сигналом для клиентов, для рынка, ситуация начнет меняться, т.к. с людьми, даже если они являются коллекторами, нельзя общаться в столь грубой форме, — пояснил гендиректор «АктивБизнесКоллекшн» Дмитрий Теплицкий.

Аналогичные меры воздействия в компании применяют и к должникам, которые пишут жалобы во все инстанции на действия агентства, «не имея фактически на то оснований, тем самым пытаясь затянуть процесс досудебного урегулирования и оказать давление на компанию».

— Мы поднимаем телефонные переговоры, на которые жалуются должники в рамках процедуры контроля качества, лишний раз убеждаясь, что там нет никаких поводов для обращений. Буквально в начале года один из подобных случаев разбирали, должник с целью уйти от ответственности написал жалобные письма, направив их во все возможные адреса, на что только хватило фантазии, — в аппарат президента РФ, ЦБ, прокуратуру, Роскомнадзор, Роспотребнадзор, НАПКА и т.д. по списку, надеясь уйти от оплаты просроченной задолженности. Рекорд, который мы зафиксировали, — около 270 жалоб от одного клиента. Опыт показывает, что в подобных случаях задолженность клиент, как правило, оплатить в состоянии, что и происходит по факту получения им приглашения в суд. По всем безосновательным жалобам мы готовы судиться, — говорит Теплицкий.

В других коллекторских компаниях говорят, что такое решение коллекторской компании пока прецедент для рынка.

— Количество обращений в суд Первого коллекторского бюро не связано с ухудшением поведенческих характеристик должников (оскорбления в адрес коллекторов и пр.), количество исков определяется экономической целесообразностью, оценкой перспектив взыскания, объемом портфеля в работе, — пояснили в пресс-службе ПКБ (контролирует 40% рынка цессии). По словам президента компании «Секвойя Кредит Консолидейшн» Елены Докучаевой, резкого роста судебных разбирательств с должниками по цессионным договорам на рынке пока не наблюдается.

Впрочем, при обращениях с целью взыскания суд всегда оказывается на стороне коллекторов.

— Стоит отметить, что в суд коллекторские агентства стараются обращаться только в одном случае, когда договориться с должником не удается, но при этом есть понимание, что у него есть возможность для погашения долга. Таким образом, в среднем около 20% купленных долгов погашаются в принудительном порядке после получения судебного решения, которое в 100% случаев поддерживает сторону агентства, так как речь идет о банковской задолженности, по которой имеется четкая документация, — пояснила Докучаева.

По мнению коллекторов, решение вопроса через суд прежде всего не выгодно самому должнику, поэтому воспитательная логика в этом решении присутствует. Когда должник идет на контакт со специалистом по взысканию, у него есть возможность разработать индивидуальный план погашения долга, договориться об определенном дисконте, попросить рассрочку, т.е. найти оптимальное решение, которое будет устраивать обе стороны, подчеркнула Докучаева.

— Отказываясь от общения с профессиональными коллекторскими агентствами, должник загоняет себя в «долговую яму». Однако в нашей практике отказываются общаться с коллекторскими агентствами из-за мнения, что их в скором времени запретят, не более 7% должников, после разговора с ними и разъяснения текущей ситуации их доля снижается до 4%. Стоит отметить, что текущая ситуация вызвана неправильной подачей информации СМИ, а также низкой финансовой грамотностью населения, — комментирует Докучаева.

По мнению юристов, какая бы мотивация ни скрывалась за действиями коллекторов, они могут реагировать на действия должников в рамках правового поля — и в том числе могут судиться с должниками по причине излишне назойливых жалоб.

— У коллекторов есть полное право обращаться в суд по договору займа в связи с наступившей просрочкой, вопрос — реализовывать это право или нет — остается на их усмотрение вне зависимости, руководствуются они неким порогом сумм или эмоциональными критериями. С точки зрения права это никак не связано: у коллекторов есть право на судебное урегулирование спора, всё, что дальше, — вопрос экономической целесообразности: стоит ли тратить 50 тыс. рублей на судебные процедуры, чтобы получить 15 тыс.? На их усмотрение, — поясняет партнер юридической фирмы Lidings Андрей Зеленин.