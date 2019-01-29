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В России предложено ввести понятие "вынужденная коррупция"
Её собираются узаконить, а чиновников по этим делам не наказывать
После общественного обсуждения поправок Минюст планирует опубликовать список случаев, когда несоблюдение антикоррупционных требований не будет являться нарушением, пишет газета "Ведомости".
Комитет Госдумы поддержал законопроект о подарках чиновникам
Преступлением не будет считаться коррупционное действие, совершенное "вследствие обстоятельств непреодолимой силы".
Уведомление о разработке документа опубликовано на федеральном портале проектов правовых актов. В материалах к нему говорится, что в определенных обстоятельствах соблюдение требований в целях противодействия коррупции невозможно в силу объективных причин. Однако для этих случаев освобождения от ответственности не предусмотрено, пишут авторы документа.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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