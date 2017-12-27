Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Суд явно не торопится начать рассматривать дело экс-мэра Владивостока
Игорь Пушкарёв по этому поводу высказался с соцсетях
Бывший глава Владивостока Игорь Пушкарёв поделился в социальных сетях новой информацией по ходу его уголовного дела, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
«Верховный Суд РФ назначил рассмотрение апелляционной жалобы по изменению территориальной подсудности на 18 января 2018 года», - написал Пушкарёв.
Отметим, апелляция была подана защитой Игоря Пушкарёва ещё в ноябре этого года, сразу после решения Верховного Суда РФ об изменении территориальной подсудности уголовного дела. Вместо предполагаемого рассмотрения дела по существу в Ленинском суде Владивостока, теперь дело будет перенесено в Тверской суд Москвы. Защита Пушкарёва не согласилась с такой позицией и оспорила решение суда.
Вместе с тем, по словам Пушкарёва, перенос рассмотрения апелляции на столь поздний срок сдвигает дату рассмотрения дела по существу, которое должно было начаться ещё в январе 2018 года.
«Была надежда, что этот вопрос удастся закрыть в этом году, чтобы начать рассмотрение дела по существу, но учитывая обстоятельства, теперь первые слушания начнутся не раньше февраля 2018 года», - отмечается в сообщении.
Экс-градоначальник также в очередной раз отметил готовность отстаивать свою невиновность, и сомневается, что прокуратура сможет доказать обратное.
Сегодня, 26 декабря бывший глава Владивостока Игорь Пушкарёв поделился в социальных сетях новой информацией по ходу его уголовного дела.
«Верховный Суд РФ назначил рассмотрение апелляционной жалобы по изменению территориальной подсудности на 18 января 2018 года», - написал Пушкарёв.
Отметим, апелляция была подана защитой Игоря Пушкарёва ещё в ноябре этого года, сразу после решения Верховного Суда РФ об изменении территориальной подсудности уголовного дела. Вместо предполагаемого рассмотрения дела по существу в Ленинском суде Владивостока, теперь дело будет перенесено в Тверской суд Москвы. Защита Пушкарёва не согласилась с такой позицией и оспорила решение суда.
Вместе с тем, по словам Пушкарёва, перенос рассмотрения апелляции на столь поздний срок сдвигает дату рассмотрения дела по существу, которое должно было начаться ещё в январе 2018 года.
«Была надежда, что этот вопрос удастся закрыть в этом году, чтобы начать рассмотрение дела по существу, но учитывая обстоятельства, теперь первые слушания начнутся не раньше февраля 2018 года», - отмечается в сообщении.
Экс-градоначальник также в очередной раз отметил готовность отстаивать свою невиновность, и сомневается, что прокуратура сможет доказать обратное.
Новости тематики
- Суд явно не торопится начать рассматривать дело экс-мэра Владивостока
- Мошенники научились воровать деньги с помощью СНИЛСа
- В России может состояться референдум по отмене моратория на смертную казнь
- Всем задержанным полицией дадут право на звонок
- Мошенники нашли сногсшибательный способ похищения денег с банковских карт
- В Приморье исправительный центр ФСИН никогда не заполняется и на 10 процентов
- Через ломбарды обналичивают сотни миллионов рублей
- Верховный суд постановил: мужей нельзя наказывать рублем за измену
- У пенсионеров похищают единовременные выплаты в 5000 рублей
- В России хотят запретить продажу травматики
Новости раздела
- Суд явно не торопится начать рассматривать дело экс-мэра Владивостока
- Мошенники научились воровать деньги с помощью СНИЛСа
- В России может состояться референдум по отмене моратория на смертную казнь
- Всем задержанным полицией дадут право на звонок
- Мошенники нашли сногсшибательный способ похищения денег с банковских карт
- В Приморье исправительный центр ФСИН никогда не заполняется и на 10 процентов
- Пенсионные фонды грабят своих клиентов
- Мошенники под видом кредитных организаций отбирают квартиры у людей
- Через ломбарды обналичивают сотни миллионов рублей
- Верховный суд постановил: мужей нельзя наказывать рублем за измену
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Сбербанк готов отказаться от банковских карт
- Российская валюта рискует обвалиться до 300 рублей за доллар
- Центробанку пришлось заплатить "Мумий Троллю" за использование песни "Владивосток-2000"
- Биткоин ушел в давно ожидаемое пике
- Лучший горнолыжный курорт Дальнего Востока открывает зимний сезон на Сахалине
- В Приморье почти каждый день фиксируются подставные ДТП
- Из "Адмирала" побежали ведущие игроки
- В Амурской области открыли завод по рафинации и упаковке соевого масла "Жемчужина Амура"
- Новый бальнеологический комплекс на Сахалине станет визитной карточкой для Дальнего Востока
- Судостроению на Дальнем Востоке будет оказана государственная поддержка