Суд явно не торопится начать рассматривать дело экс-мэра Владивостока

Игорь Пушкарёв по этому поводу высказался с соцсетях

Бывший глава Владивостока Игорь Пушкарёв поделился в социальных сетях новой информацией по ходу его уголовного дела, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

«Верховный Суд РФ назначил рассмотрение апелляционной жалобы по изменению территориальной подсудности на 18 января 2018 года», - написал Пушкарёв.

Отметим, апелляция была подана защитой Игоря Пушкарёва ещё в ноябре этого года, сразу после решения Верховного Суда РФ об изменении территориальной подсудности уголовного дела. Вместо предполагаемого рассмотрения дела по существу в Ленинском суде Владивостока, теперь дело будет перенесено в Тверской суд Москвы. Защита Пушкарёва не согласилась с такой позицией и оспорила решение суда.

Вместе с тем, по словам Пушкарёва, перенос рассмотрения апелляции на столь поздний срок сдвигает дату рассмотрения дела по существу, которое должно было начаться ещё в январе 2018 года.

«Была надежда, что этот вопрос удастся закрыть в этом году, чтобы начать рассмотрение дела по существу, но учитывая обстоятельства, теперь первые слушания начнутся не раньше февраля 2018 года», - отмечается в сообщении.

Экс-градоначальник также в очередной раз отметил готовность отстаивать свою невиновность, и сомневается, что прокуратура сможет доказать обратное.

Сегодня, 26 декабря бывший глава Владивостока Игорь Пушкарёв поделился в социальных сетях новой информацией по ходу его уголовного дела.

«Верховный Суд РФ назначил рассмотрение апелляционной жалобы по изменению территориальной подсудности на 18 января 2018 года», - написал Пушкарёв.

Отметим, апелляция была подана защитой Игоря Пушкарёва ещё в ноябре этого года, сразу после решения Верховного Суда РФ об изменении территориальной подсудности уголовного дела. Вместо предполагаемого рассмотрения дела по существу в Ленинском суде Владивостока, теперь дело будет перенесено в Тверской суд Москвы. Защита Пушкарёва не согласилась с такой позицией и оспорила решение суда.

Вместе с тем, по словам Пушкарёва, перенос рассмотрения апелляции на столь поздний срок сдвигает дату рассмотрения дела по существу, которое должно было начаться ещё в январе 2018 года.

«Была надежда, что этот вопрос удастся закрыть в этом году, чтобы начать рассмотрение дела по существу, но учитывая обстоятельства, теперь первые слушания начнутся не раньше февраля 2018 года», - отмечается в сообщении.

Экс-градоначальник также в очередной раз отметил готовность отстаивать свою невиновность, и сомневается, что прокуратура сможет доказать обратное.